Пока руководство компании объясняет проблемы кибератакой и ситуацией в России, финансовые отчеты предприятия свидетельствуют о том, что предоставлялись крупные займы другим компаниям группы.

Еще прошлым летом долгов у предприятия не было, а теперь они продолжают расти уже несколько месяцев подряд.

В ноябре Служба государственных доходов начала взыскание налоговой задолженности с предприятия. Руководство компании тогда обещало, что долг будет погашен, но спустя три месяца ситуация даже ухудшилась.

Теперь стало известно, что суд возбудил дело о процессе правовой защиты предприятия. Что это означает на практике?

Такой процесс инициируется в случае, когда компания больше не способна своевременно погашать долги и с помощью обращения в суд стремится получить время для упорядочения финансов, чтобы избежать банкротства.

Представители компании от интервью отказались, однако в публичном заявлении этот шаг был обоснован финансовыми трудностями после отчуждения активов в России и кибератаки, которая вызвала проблемы с денежным потоком и задержки по уплате акцизного налога.

Однако отчет о деятельности компании свидетельствует о том, что "Amber Latvijas balzams" одолжила несколько десятков миллионов евро связанным компаниям, то есть входящим в ту же группу, хотя уже ранее аудиторы предупреждали о том, что часть этих долгов вернуть не удастся.

Ситуацию усугубило и то, что в середине января о ликвидации объявила американская компания "Stoli Group". Это предприятие концерна "Amber Latvijas balzams" обеспечивало значительную часть заказов, поэтому его банкротство напрямую может повлиять на способность "Amber Latvijas balzams" рассчитаться с государством и другими кредиторами.

Акции "Amber Latvijas balzams" котируются на Балтийской бирже, где компании присвоен статус особого надзора. Это предупреждающий сигнал для инвесторов о том, что ситуация на предприятии стала непредсказуемой. Из-за этих опасений стоимость акций компании за последний месяц буквально обрушилась более чем на 50%.

(Lsm.lv)