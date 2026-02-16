Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Производитель «Рижского бальзама» в долговой яме: что происходит? (2)

16 февраля, 2026 15:33

2 комментариев

Предприятие "Latvijas balzams", символ латвийской алкогольной промышленности, задолжало государству по налогам уже 28 млн евро и обратилось за правовой защитой от кредиторов.

Пока руководство компании объясняет проблемы кибератакой и ситуацией в России, финансовые отчеты предприятия свидетельствуют о том, что предоставлялись крупные займы другим компаниям группы.

Еще прошлым летом долгов у предприятия не было, а теперь они продолжают расти уже несколько месяцев подряд.

В ноябре Служба государственных доходов начала взыскание налоговой задолженности с предприятия. Руководство компании тогда обещало, что долг будет погашен, но спустя три месяца ситуация даже ухудшилась.

Теперь стало известно, что суд возбудил дело о процессе правовой защиты предприятия. Что это означает на практике?

Такой процесс инициируется в случае, когда компания больше не способна своевременно погашать долги и с помощью обращения в суд стремится получить время для упорядочения финансов, чтобы избежать банкротства.

Представители компании от интервью отказались, однако в публичном заявлении этот шаг был обоснован финансовыми трудностями после отчуждения активов в России и кибератаки, которая вызвала проблемы с денежным потоком и задержки по уплате акцизного налога.

Однако отчет о деятельности компании свидетельствует о том, что "Amber Latvijas balzams" одолжила несколько десятков миллионов евро связанным компаниям, то есть входящим в ту же группу, хотя уже ранее аудиторы предупреждали о том, что часть этих долгов вернуть не удастся.

Ситуацию усугубило и то, что в середине января о ликвидации объявила американская компания "Stoli Group". Это предприятие концерна "Amber Latvijas balzams" обеспечивало значительную часть заказов, поэтому его банкротство напрямую может повлиять на способность "Amber Latvijas balzams" рассчитаться с государством и другими кредиторами.

Акции "Amber Latvijas balzams" котируются на Балтийской бирже, где компании присвоен статус особого надзора. Это предупреждающий сигнал для инвесторов о том, что ситуация на предприятии стала непредсказуемой. Из-за этих опасений стоимость акций компании за последний месяц буквально обрушилась более чем на 50%.

(Lsm.lv)

Страуюма: нам нужно поумнеть. Простите, г-жа экс-премьер — а кому это «нам»? Может всё-таки вам?
Страуюма: нам нужно поумнеть. Простите, г-жа экс-премьер — а кому это «нам»? Может всё-таки вам? (2)

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)
Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)

От присутствия государства — только военная техника: что осталось жителям Латгалии
От присутствия государства — только военная техника: что осталось жителям Латгалии

Плащ-невидимка ближе, чем кажется? Учёные копируют трюки осьминогов (2)

2 комментариев

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Кремль: Состав делегации РФ в Женеве расширят (2)

2 комментариев

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

За месяц запретим все незарегистрированные SIM-карты: глава МВД (2)

2 комментариев

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО) (2)

2 комментариев

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

К вашим услугам: СГД теперь исключительно сервисное учреждение для жителей (2)

2 комментариев

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Ждем рекордный мороз? Ночью ожидается основательное похолодание (2)

2 комментариев

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

«Нам это здесь не нужно!» Жители против сжигающего мусор завода под Ригой (2)

2 комментариев

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

