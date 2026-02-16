Вы ходите в зал до изнеможения — и всё зря? Тренер звёзд раскрыла главную ошибку

Казалось бы, если ты готовишь актрису к роли стильной и подтянутой героини, нужно «убивать» её в зале. Но персональный тренер Моник Александер, среди клиентов которой — Энн Хэтуэй, Стэнли Туччи и Эмили Блант, делает всё наоборот.

Никаких марафонов до обморока. Никаких «сегодня тяжело — значит эффективно».

«Когда они снимаются, нет смысла давать сверхинтенсивные нагрузки», — говорит она. Задача — сделать сильнее, но не сломать.

И тут начинается самое интересное.

Оказывается, тело становится крепче не во время тренировки, а во время восстановления. Перегруз — и организм начинает сопротивляться. Поэтому главный принцип — регулярность, а не героизм.

Нет времени? Короткая растяжка. Прогулка. Пара подходов дома. Даже обычную ходьбу можно «прокачать» — например, добавить вес в рюкзак. Проще некуда, а нагрузка растёт заметно.

Тот же принцип работает и с едой.

Тренер по фитнесу и специалист по клиническому питанию Люк Ханна говорит, что одна пицца не делает человека «нездоровым» — так же как один салат не делает его «здоровым».

«Люди знают, что один полезный ужин не превратит их в образец здоровья. Почему же тогда одна пицца должна всё испортить?» — задаётся он вопросом.

Самая частая ловушка — мышление «всё или ничего». Пропустил тренировку? «Ладно, начну с понедельника». Съел десерт? «Ну всё, неделя потеряна».

Олимпийская чемпионка и коуч по здоровью Салли Ганнелл сравнивает это с телефоном: если на экране появилась маленькая трещина, вы же не станете разбивать его окончательно?

Секрет, который используют и звёзды, и спортсмены, звучит до смешного просто: что вы делаете большую часть времени — вот что имеет значение.

Не идеальная неделя. Не идеальный рацион. А среднее арифметическое ваших привычек.

И, возможно, именно поэтому те, кто перестаёт «героически страдать», в итоге выглядят лучше всех.