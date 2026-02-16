Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вы ходите в зал до изнеможения — и всё зря? Тренер звёзд раскрыла главную ошибку

Редакция PRESS 16 февраля, 2026 10:26

Азбука здоровья 0 комментариев

Пять утра. Съёмки. Многочасовой грим. И… тренировка.

Казалось бы, если ты готовишь актрису к роли стильной и подтянутой героини, нужно «убивать» её в зале. Но персональный тренер Моник Александер, среди клиентов которой — Энн Хэтуэй, Стэнли Туччи и Эмили Блант, делает всё наоборот.

Никаких марафонов до обморока. Никаких «сегодня тяжело — значит эффективно».

«Когда они снимаются, нет смысла давать сверхинтенсивные нагрузки», — говорит она. Задача — сделать сильнее, но не сломать.

И тут начинается самое интересное.

Оказывается, тело становится крепче не во время тренировки, а во время восстановления. Перегруз — и организм начинает сопротивляться. Поэтому главный принцип — регулярность, а не героизм.

Нет времени? Короткая растяжка. Прогулка. Пара подходов дома. Даже обычную ходьбу можно «прокачать» — например, добавить вес в рюкзак. Проще некуда, а нагрузка растёт заметно.

Тот же принцип работает и с едой.

Тренер по фитнесу и специалист по клиническому питанию Люк Ханна говорит, что одна пицца не делает человека «нездоровым» — так же как один салат не делает его «здоровым».

«Люди знают, что один полезный ужин не превратит их в образец здоровья. Почему же тогда одна пицца должна всё испортить?» — задаётся он вопросом.

Самая частая ловушка — мышление «всё или ничего». Пропустил тренировку? «Ладно, начну с понедельника». Съел десерт? «Ну всё, неделя потеряна».

Олимпийская чемпионка и коуч по здоровью Салли Ганнелл сравнивает это с телефоном: если на экране появилась маленькая трещина, вы же не станете разбивать его окончательно?

Секрет, который используют и звёзды, и спортсмены, звучит до смешного просто: что вы делаете большую часть времени — вот что имеет значение.

Не идеальная неделя. Не идеальный рацион. А среднее арифметическое ваших привычек.

И, возможно, именно поэтому те, кто перестаёт «героически страдать», в итоге выглядят лучше всех.

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)
Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)

Закрыть частное радио на русском языке: NEPLP обвинил Сейм в нерасторопности
Закрыть частное радио на русском языке: NEPLP обвинил Сейм в нерасторопности (2)

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)
США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО) (2)

Плащ-невидимка ближе, чем кажется? Учёные копируют трюки осьминогов

Животные 0 комментариев

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Кремль: Состав делегации РФ в Женеве расширят

Мир 0 комментариев

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

За месяц запретим все незарегистрированные SIM-карты: глава МВД

Важно 0 комментариев

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)

Важно 0 комментариев

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

К вашим услугам: СГД теперь исключительно сервисное учреждение для жителей

Новости Латвии 0 комментариев

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Ждем рекордный мороз? Ночью ожидается основательное похолодание

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

«Нам это здесь не нужно!» Жители против сжигающего мусор завода под Ригой

Важно 0 комментариев

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

