«Как бы демократические правительства используют приёмы авторитарных режимов»: Economist о Латвии

Редакция PRESS 16 февраля, 2026 13:09

Латышские СМИ 0 комментариев

Влиятельное британское еженедельное издание «The Economist» проанализировало данные о свободе прессы и коррупции в 180 странах за последние 80 лет. Латвия упоминается в очень нелестном свете, пишет «Неаткарига».

В публикации под заголовком «Глобальная свобода прессы приходит в упадок, коррумпированные политики ликуют»  описывается «замкнутый круг между замалчиванием СМИ и распространением коррупции».

«The Economist» приходит к выводу, что все происходит очень просто и логично: «Политики, которые стремятся ограбить общество, имеют стимул заставить замолчать прессу. Чем сильнее они затыкают ей рот, тем легче становится воровать. И чем больше политики совершают скрытых преступлений, тем сильнее у них стимул заглушать дальнейшие критические статьи. Наши расчеты позволяют предположить, что если свобода прессы сократится с «такой же хорошей, как в Канаде» до «такой же плохой, как в Индонезии», то мы можем прогнозировать, что коррупция вырастет с «такой же чистой, как в Ирландии» до «такой же грязной, как в Латвии». Этот процесс происходит постепенно, поэтому избиратели могут заметить его только после следующих выборов. Хуже всего обстоят дела с популистскими правительствами, которые обычно демонизируют своих критиков и пытаются разрушить институты, ограничивающие их власть».

Почему так сурово написано о Латвии? Публикация не дает прямого ответа на этот вопрос. Однако из контекста сообщения можно понять, что речь идет о методах, с помощью которых власть в Латвии пытается заткнуть рот СМИ. Это происходит с помощью предоставления финансирования или, наоборот, его непредоставления, либо изоляции от возможностей получения финансирования.

«Одной из самых тревожных тенденций является то, что правительства, которые позиционируют себя как демократические, все чаще используют инструменты, созданные авторитарными режимами. Обычно они не пытаются полностью заставить замолчать тех, кто говорит правду. Скорее, они стремятся создать медийную экосистему, в которой избиратели слышат усиленную хвалебную речь правящей партии и лишь приглушенный шепоток оппозиции. Они используют деньги налогоплательщиков для продвижения лести: используют «да-говорящих» для управления общественным вещанием, направляют средства государственного бюджета подконтрольным СМИ и поощряют дружественных магнатов, которые полагаются на контракты в сфере гражданской инфраструктуры, чтобы захватить и нейтрализовать независимые медиа-компании.

В то же время они затрудняют процветание — или даже выживание — критически настроенных изданий. Те, кто склонен к исследовательской журналистике и журналистским расследованиям, сталкиваются с тем, что правительство не только отказывается размещать у них рекламу, но и оказывает давление на частные компании, заставляя их дистанцироваться от этих СМИ. Эти СМИ могут сталкиваться с постоянными налоговыми проверками и утомительными судебными разбирательствами. Многие борются за выживание: 160 из 180 новостных СМИ, включенных в исследование «Репортеры без границ», находятся в нестабильном финансовом положении», отмечает «The Economist».

Кому достается деньги в Латвии?

В публикации ситуация на латвийском медиарынке не анализируется. Однако можно напомнить, что доминирующее положение занимают государственные и полностью финансируемые государством общественные СМИ, а именно: Латвийское телевидение, Латвийское радио и портал «lsm.lv». В этом году их финансирование достигло 0,14% ВВП, или 61 миллиона евро.

Без хлеба и масла на нем не остались и большинство леволиберальных СМИ, поддерживающих правящую власть. Их поддержка также финансируется за счет государственных средств, которые распределяются через программы Фонда поддержки СМИ (MAF) Общественного интеграционного фонда (SIF).

В Латвии в преддверии предвыборной гонки, 22 января этого года, SIF объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе проектов программы MAF «Поддержка национальных СМИ в создании социально значимого контента и укреплении национального культурного пространства на латышском языке». Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 19 февраля 2026 года. Общий объем доступной финансовой поддержки составляет 2,1 млн. евро, а на поддержку региональных, местных, диаспорных СМИ и проектов сотрудничества выделено 1,92 млн евро.

Это далеко не единственные программы поддержки СМИ. Есть только одна небольшая деталь. Чтобы претендовать на эти деньги, СМИ должны быть «правильными». Оно должно быть леволиберальным, поддерживать леволиберальную власть, и тогда это СМИ может претендовать на включение в «правильное» сообщество латвийских СМИ, принятие в «Святой Грааль» — Латвийский совет по этике СМИ. Только и исключительно члены этого общества имеют право претендовать на получение государственных денег.

Из контекста публикации «The Economist» следует, что речь идет именно об этой ситуации, и поэтому Латвия упоминается в столь нелестном свете.

«Журналисты имеют много недостатков, но если им запретят делать свою работу, это будет иметь катастрофические последствия. Когда сильная журналистская система разрушается, ее трудно восстановить. Мир с меньшей свободой прессы будет грязнее и хуже управляем», – напоминает влиятельное британское издание.

 

Главные новости

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)
Важно

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО) (2)

От присутствия государства — только военная техника: что осталось жителям Латгалии
Важно

От присутствия государства — только военная техника: что осталось жителям Латгалии

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)
Важно

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)

Плащ-невидимка ближе, чем кажется? Учёные копируют трюки осьминогов

Животные 19:17

Животные 0 комментариев

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Кремль: Состав делегации РФ в Женеве расширят

Мир 18:55

Мир 0 комментариев

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

За месяц запретим все незарегистрированные SIM-карты: глава МВД

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

К вашим услугам: СГД теперь исключительно сервисное учреждение для жителей

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Ждем рекордный мороз? Ночью ожидается основательное похолодание

Новости Латвии 18:11

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

«Нам это здесь не нужно!» Жители против сжигающего мусор завода под Ригой

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

