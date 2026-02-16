«Как бы демократические правительства используют приёмы авторитарных режимов»: Economist о Латвии

В публикации под заголовком «Глобальная свобода прессы приходит в упадок, коррумпированные политики ликуют» описывается «замкнутый круг между замалчиванием СМИ и распространением коррупции».

«The Economist» приходит к выводу, что все происходит очень просто и логично: «Политики, которые стремятся ограбить общество, имеют стимул заставить замолчать прессу. Чем сильнее они затыкают ей рот, тем легче становится воровать. И чем больше политики совершают скрытых преступлений, тем сильнее у них стимул заглушать дальнейшие критические статьи. Наши расчеты позволяют предположить, что если свобода прессы сократится с «такой же хорошей, как в Канаде» до «такой же плохой, как в Индонезии», то мы можем прогнозировать, что коррупция вырастет с «такой же чистой, как в Ирландии» до «такой же грязной, как в Латвии». Этот процесс происходит постепенно, поэтому избиратели могут заметить его только после следующих выборов. Хуже всего обстоят дела с популистскими правительствами, которые обычно демонизируют своих критиков и пытаются разрушить институты, ограничивающие их власть».

Почему так сурово написано о Латвии? Публикация не дает прямого ответа на этот вопрос. Однако из контекста сообщения можно понять, что речь идет о методах, с помощью которых власть в Латвии пытается заткнуть рот СМИ. Это происходит с помощью предоставления финансирования или, наоборот, его непредоставления, либо изоляции от возможностей получения финансирования.

«Одной из самых тревожных тенденций является то, что правительства, которые позиционируют себя как демократические, все чаще используют инструменты, созданные авторитарными режимами. Обычно они не пытаются полностью заставить замолчать тех, кто говорит правду. Скорее, они стремятся создать медийную экосистему, в которой избиратели слышат усиленную хвалебную речь правящей партии и лишь приглушенный шепоток оппозиции. Они используют деньги налогоплательщиков для продвижения лести: используют «да-говорящих» для управления общественным вещанием, направляют средства государственного бюджета подконтрольным СМИ и поощряют дружественных магнатов, которые полагаются на контракты в сфере гражданской инфраструктуры, чтобы захватить и нейтрализовать независимые медиа-компании.

В то же время они затрудняют процветание — или даже выживание — критически настроенных изданий. Те, кто склонен к исследовательской журналистике и журналистским расследованиям, сталкиваются с тем, что правительство не только отказывается размещать у них рекламу, но и оказывает давление на частные компании, заставляя их дистанцироваться от этих СМИ. Эти СМИ могут сталкиваться с постоянными налоговыми проверками и утомительными судебными разбирательствами. Многие борются за выживание: 160 из 180 новостных СМИ, включенных в исследование «Репортеры без границ», находятся в нестабильном финансовом положении», отмечает «The Economist».

Кому достается деньги в Латвии?

В публикации ситуация на латвийском медиарынке не анализируется. Однако можно напомнить, что доминирующее положение занимают государственные и полностью финансируемые государством общественные СМИ, а именно: Латвийское телевидение, Латвийское радио и портал «lsm.lv». В этом году их финансирование достигло 0,14% ВВП, или 61 миллиона евро.

Без хлеба и масла на нем не остались и большинство леволиберальных СМИ, поддерживающих правящую власть. Их поддержка также финансируется за счет государственных средств, которые распределяются через программы Фонда поддержки СМИ (MAF) Общественного интеграционного фонда (SIF).

В Латвии в преддверии предвыборной гонки, 22 января этого года, SIF объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе проектов программы MAF «Поддержка национальных СМИ в создании социально значимого контента и укреплении национального культурного пространства на латышском языке». Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 19 февраля 2026 года. Общий объем доступной финансовой поддержки составляет 2,1 млн. евро, а на поддержку региональных, местных, диаспорных СМИ и проектов сотрудничества выделено 1,92 млн евро.

Это далеко не единственные программы поддержки СМИ. Есть только одна небольшая деталь. Чтобы претендовать на эти деньги, СМИ должны быть «правильными». Оно должно быть леволиберальным, поддерживать леволиберальную власть, и тогда это СМИ может претендовать на включение в «правильное» сообщество латвийских СМИ, принятие в «Святой Грааль» — Латвийский совет по этике СМИ. Только и исключительно члены этого общества имеют право претендовать на получение государственных денег.

Из контекста публикации «The Economist» следует, что речь идет именно об этой ситуации, и поэтому Латвия упоминается в столь нелестном свете.

«Журналисты имеют много недостатков, но если им запретят делать свою работу, это будет иметь катастрофические последствия. Когда сильная журналистская система разрушается, ее трудно восстановить. Мир с меньшей свободой прессы будет грязнее и хуже управляем», – напоминает влиятельное британское издание.