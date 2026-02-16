Дождь длиной два миллиона лет отдал Землю динозаврам!

Он льёт… миллион лет.

Около 234 миллионов лет назад планета пережила климатический переворот, который учёные называют Карнийским плювиальным эпизодом. В позднем триасе Земля внезапно стала гораздо более влажной — и оставалась такой от одного до двух миллионов лет.

До этого большая часть суперконтинента Пангея была сухой и пыльной. Почти пустынный мир.

А потом начались мощнейшие извержения вулканов — в том числе в районе древней провинции Врангеллия у нынешнего западного побережья Северной Америки. В атмосферу выбросили огромные объёмы углекислого газа. Температура поднялась на несколько градусов.

Тёплые океаны усилили испарение. Дожди стали интенсивнее. Муссоны — сильнее. Реки разливались. Континенты накрывали наводнения.

В Доломитовых Альпах до сих пор видны слои глины и органики, зажатые между сухими породами — как отпечаток эпохи, когда мир буквально намок.

Экосистемы начали меняться.

Животные, приспособленные к засухе, сокращались. Морские карбонатные платформы уменьшались из-за закисления океана. На суше распространялись папоротники и саговники — растения влажного климата.

А динозавры?

Они уже существовали около 20 миллионов лет. Но были редкостью. Почти статистической погрешностью.

Когда климат примерно 232 миллиона лет назад снова стал суше, мир уже был другим. Освободившиеся экологические ниши не пустовали долго.

Динозавры оказались среди тех, кто лучше всех воспользовался новым раскладом. Они умели экономно расходовать воду и были всеядны.

Следующие 160 миллионов лет суша принадлежала им.

Иногда история меняется не из-за удара астероида.

Иногда достаточно, чтобы слишком долго шёл дождь.