Курсом СССР: Европу зовут к противостоянию с США — и что мы выиграем? (1)

Редакция PRESS 16 февраля, 2026 11:46

Важно 1 комментариев

Обозреватель Марис Зандерс на страницах портала Satori.lv подвел итоги очередной Мюнхенской конференции по безопасности. В прошлом году на ней с сенсационной речью выступил главы делегации США вице-президент Джей Д. Венс, раскритиковав Европу. «Она была столь же агрессивной, сколь и лживой, сигнализируя о том, чего Европе следует ожидать от администрации», - пишет Зандерс, сравнивая ее с речью Путина на той же конференции в 2007 году, «свидетельствовавшей о том, что внешняя политика России станет более агрессивной».

Нынешняя речь на конференции главы Госдепартамента Марко Рубио тоже автора Satori, видимо, не впечатлила. Хотя у нашего президента, к примеру, она вызвала исключительно положительные эмоции.

Ну и ладно. К чему все это? К тому что текст Заднеса (полностью его можно прочитать тут) является типичной реакцией части жителей Европы на разворот США в сторону от нее. Этакая детская обида – как, вы больше не хотите с нами дружить? Ну и не больно то и надо.

«Проблема Европы же заключается в том, что мы недооцениваем относительность влияния США и поэтому ведем себя так, как будто судьба мира зависит от отношений между США и Европой. Это не так», - пишет Зандерс.

Ну, насчет судеб мира оно может и верно, но вот судьба Европы от отношение с США зависит очень и очень. Недаром же Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа не сможет защитить себя без помощи США. Зандерс, впрочем, считает, что не только может – она может это сделать даже в противостоянии с США.

Как это выглядит на практике? Ну, для начала он предлагает Европе «осознать разнообразие мира».

«Что на практике означает понимание этого разнообразия? На мой взгляд, оно требует от Европы большей гибкости. Слегка цинично выразившись: если США осмелятся задеть Индию или Бразилию, Европа не должна стесняться предлагать свою дружбу этим странам», - пишет Зандерс.

Ну, то есть смотрите, какая ситуация: США устами Венса, Рубио и еще десятков и сотен человек пытается донести до Европы несколько простую мысль: ребята, вы катитесь в пропасть! Вы угрохали свою промышленность и продолжаете ее гробить «зеленым курсом». Вы открыли свои границы и теряете христианскую идентичность – основу вашей цивилизации. Вы зарегулированы до последней степени, ваша бюрократия уже напоминает советскую по степени идиотизма, невменяемости и неэффективности. Наконец, вы подрываете сами основы демократии, постоянно перекачивая властные полномочия от народа к элитам (впрочем, об этом уже вопят и сами европейские СМИ – см. свежую публикацию в The Economist).

И что на это отвечает Зандерс и Ко? Словно нам мало этих проблем – давайте еще займемся противостоянием с США в разных точках мира. Если Индия против США, то мы за Индию. Прелестно, прелестно – только вот очень напоминает тот же СССР, который тоже боролся против Америки за влияние на третий мир. Боролся, боролся пока не доборолся.

И вот Европе... хотя какой Европе - давайте откровенно, никакой Европы как целостного политического субъекта не существует. Но допустим, что существует Так вот ей предлагается использовать еще один прием из арсенала Советского Союза, который так «отлично» (шутка, нет!) сработал в его руках.

Мда, похоже Европа при нынешнем лево-либеральном курсе все же обречена.   

 

 

