Логично, что ты тупишь и тебе нужны советники: Стендзениекс видит корень зла в системе

По его мнению, корни этого явления кроются в политической системе.

"Как может быть, что сегодня ты министр образования, а завтра уже министр обороны, потом министр культуры, а потом министр внутренних дел, как в течение одного срока правительства могут министры прыгают с кресла на кресло, логично, что ты абсолютно туп на этой своей должности", - рассуждает Сендзениекс.

На что участвующий в дискуссии политолог Филип Раевский отметил, что чем сильнее министр, тем сильнее команда его советников. Эти советники достояны уважения, они приходят и делают дело.