Ваша милая ИИ-карикатура уже работает на мошенников? Эксперты бьют тревогу

Но специалисты по кибербезопасности предупреждают: одна такая картинка может рассказать о вас больше, чем вы думаете.

По данным Euronews, эксперты отмечают, что подобные флешмобы дают мошенникам готовый набор данных — лицо, профессию, стиль одежды, иногда даже локацию. Вице-президент компании Daon Боб Лонг заявил, что пользователи буквально «делают работу за мошенников», создавая визуальное досье на себя.

Как это работает?

Когда изображение загружается в ИИ-чатбот, система анализирует эмоции, фон, предметы вокруг, возможные географические подсказки. По словам консультанта по кибербезопасности Джейка Мура, такие данные могут храниться неопределённое время.

Если произойдёт утечка, фотографии и сопутствующая информация могут оказаться у злоумышленников. А дальше — фейковые аккаунты, реалистичные дипфейки и персонализированные схемы обмана.

Представьте: высококачественное фото, имя компании, должность. Этого достаточно, чтобы создать «убедительную версию вас» в чужих руках.

OpenAI указывает, что изображения могут использоваться для улучшения модели, но это не означает автоматическое размещение фото в открытых базах. Пользователи в ЕС имеют право запросить удаление персональных данных, хотя часть информации может сохраняться для предотвращения злоупотреблений.

Эксперты советуют тем, кто всё же хочет участвовать в тренде, минимизировать детали: обрезать фон, не публиковать бейджи, рабочие пропуска и указания на работодателя, не писать лишнего в запросе.

Карикатура может быть весёлой.

Вопрос только в том, кто ещё посмеётся последним.





