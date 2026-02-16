Он выразил недоумение в связи с тем, что родственники российских чиновников, поддерживающих войну, до сих пор свободно живут в Европе и США, учатся в местных университетах и имеют там недвижимость. «Вы никого не уважаете в Соединенных Штатах, вы не уважаете правила, не уважаете демократию, не уважаете Украину, Европу и так далее. Езжайте домой», — повторил Зеленский.

Глава государства имел в виду именно чиновников и подсанкционных лиц из РФ. Такое пояснение The Breakfast Show дал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк из-за того, что некоторые СМИ трактовали заявление Зеленского как направленное на россиян в целом.

При этом в начале вторжения у украинского лидера было иное мнение. В частности, он призывал страны Запада запретить въезд всем россиянам на год, называя это единственным способом повлиять на президента РФ Владимира Путина.

«О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию. Тогда они поймут. Тогда они скажут: мы не имеем никакого отношения к этой войне. Весь народ не может нести ответственность, разве не так? Может. Именно этот народ выбрал такую власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее», — говорил Зеленский в интервью The Washington Post. Он подчеркивал, что россияне должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию».