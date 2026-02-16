Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
От присутствия государства — только военная техника: что осталось жителям Латгалии

Редакция PRESS 16 февраля, 2026 14:28

Важно 0 комментариев

TV24

Директор портала BalticTravelnews.com Айвар Мацкевич в программе Preses klubs телеканала TV24 рассказал, что у нашей восточной границы постепенно исчезают госуслуги, и единственным присутствием "государственности" становятся военные машины.

Мацкевич отметил, что сам является предпринимателем из Латгале, но работать и зарабатывать вынужден в Риге, поскольку на месте конкурировать крайне сложно.

Одной из ключевых проблем он назвал экономическое неравенство регионов. Несмотря на удаленность от столицы, топливо и продукты в приграничных районах нередко стоят дороже, чем в Риге. По его выражению, вся экономическая база концентрируется в столице — «как во Франции всё в Париже», так и здесь все ресурсы и возможности стекаются в Ригу.

"Как говорят латгальцы - всё д***мо по Даугаве уплывает в Ригу", - говорит Мацкевич.

Отдельное внимание в разговоре было уделено утрате локальной автономии и ощущения общности. Ранее многие вопросы можно было решить на месте — в том числе на латгальском языке. Теперь же централизация услуг приводит к тому, что людям приходится общаться только на государственном языке через удаленные колл-центры, расположенные в других городах. Это усиливает чувство отчуждения.

Мацкевич привел бытовой пример: чтобы заменить водительские права, его отцу пришлось ехать 140 километров — 70 до Даугавпилса и 70 обратно. На это уходит целый день. Аналогичная ситуация с банковскими услугами и получением кредитов — вместо цифровых решений жителям приходится лично ехать в региональный центр. По его словам, жители видят, как государственные структуры постепенно уходят из региона. Из заметных признаков присутствия остаются разве что военные машины. При этом повседневная среда усложняется: близость границы, социальная напряженность, ощущение небезопасности.

В качестве примера возможных решений предприниматель упомянул страны, где сталкиваются с депопуляцией регионов — такие как Хорватия и Испания. Там, по его словам, применяются налоговые послабления и льготы для местных жителей, включая более дешевое топливо или специальные режимы налогообложения. Речь идет не о прямых субсидиях, а о создании условий, при которых человеку выгодно оставаться и развивать бизнес на месте.

Кремль: Состав делегации РФ в Женеве расширят

Мир 18:55

Мир 0 комментариев

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

За месяц запретим все незарегистрированные SIM-карты: глава МВД

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

К вашим услугам: СГД теперь исключительно сервисное учреждение для жителей

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Ждем рекордный мороз? Ночью ожидается основательное похолодание

Новости Латвии 18:11

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

«Нам это здесь не нужно!» Жители против сжигающего мусор завода под Ригой

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Бывший игрок сборной Латвии по хоккею Тамбиев стал тренером питерского клуба: СГБ уже в курсе

Важно 18:02

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) проинформирована о том, что бывший игрок сборной Латвии по хоккею и самый результативный хоккеист в её истории Леонид Тамбиев стал тренером клуба КХЛ «Санкт-Петербург СКА», сообщили агентству LETA в ведомстве.

