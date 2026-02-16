С наступлением нового года в СГД произошла одна из крупнейших реформ за последнее время. Министр финансов Арвил Ашераденс признал, что процесс реформирования, который длился два года, был мучительным для всех, пишет Lsm.lv.

"Каким-то образом мы создали настолько запутанную законодательную систему, что относительно небольшое решение правительства о передаче одной службы другому ведомству повлекло серьезные законодательные последствия. Это заняло два года. Был создан целый наблюдательный совет, мы меняли законы и т. д. Думаю, нам нужно искать другие юридические решения. Внешняя среда в мире меняется так стремительно, что государству нужно думать о том, как принимать решения быстро", - сказал министр.

Структурное подразделение СГД, ранее называвшееся финансовой полицией, а в последние годы - налогово-таможенной полицией, отделено не только от СГД, но и от ее надзорного органа - Министерства финансов, и стало самостоятельным следственным учреждением под надзором министра внутренних дел. "Налогово-таможенная полиция в большинстве случаев начинает уголовные процессы именно на основании данных или информации, предоставленных СГД. Наше сотрудничество, разумеется, продолжится, но я не вижу разницы в том, является ли она отдельным учреждением или подведомственным нам. В любом случае, теперь СГД действительно становится исключительно сервисным учреждением для жителей и предпринимателей Латвии", - отметила генеральный директор налоговой службы Байба Шмите-Роке.