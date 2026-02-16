Ледовый купол, о котором идет речь в последних исследованиях (январь 2026 г.), находится в северо-западной части Гренландии, недалеко от города Канаак (Qaanaaq), и известен под названием Prudhoe Dome (ледяной купол Прудо). Это важный объект для изучения климата, который оказался очень чувствительным к потеплению.

Ледяной купол имеет толщину около 500 метров и по площади сопоставим с Люксембургом. Он является частью краевой зоны Гренландского ледяного щита.

Таяние таких куполов способствует повышению уровня мирового океана. Если весь ледяной щит Гренландии растает, уровень моря поднимется на 7 метров Во время экспедиции геологи планируют изучить внутреннюю структуру ледников, их температуру и количество воды, содержащейся в них, чтобы лучше понять влияние климатических изменений на будущее ледников. С помощью георадара будут определять толщину льда, его объем и зоны таяния. До сих пор подобные измерения в этом регионе Гренландии проводились крайне ограниченно.

Ученые будут добираться до исследуемых территорий на лодках, а дальше передвигаться пешком, организуя на каждом леднике собственный лагерь.

Латвийские ученые работают в Гренландии уже десять лет. Накопленный опыт показывает, что ледники на периферии острова особенно чувствительны к климатическим изменениям. Их таяние существенно влияет на повышение уровня мирового океана и запасы пресной воды, однако эти ледники до сих пор недостаточно изучены, что затрудняет точное прогнозирование в будущем.

Ассоциированный профессор кафедры геологии LU Кристап Ламстерс отмечает, что научные модели все чаще предупреждают о возможной точке невозврата: если глобальная температура повысится на 3–4 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, гренландский ледяной щит в долгосрочной перспективе может потерять большую часть своего льда. Это существенно повлияет на уровень мирового океана.

В последнее время Гренландия оказалась в центре геополитических дискуссий, однако, по мнению ученого, существует риск отвлечения внимания от более важного - стремительных климатических изменений и таяния ледников. Экспедиция не выявляет никаких военных или угроз безопасности для участников.

Экспедиция латвийских ученых в Гренландию состоится этим летом, а само исследование продлится до 2028 года. Оно поможет уточнить прогнозы по повышению уровня моря и устойчивости гренландского ледяного щита в будущем.