На лодках, а дальше пешком: Латвия отправляет экспедицию в Гренландию (1)

Редакция PRESS 16 февраля, 2026 16:33

Новости Латвии 1 комментариев

Исследователи Латвийского университета этим летом отправятся в экспедицию в Гренландию, которая продлится более месяца, чтобы изучить оттоки ледяного купола Канаака на северо-западе острова, сообщает агентство LETA.

Ледовый купол, о котором идет речь в последних исследованиях (январь 2026 г.), находится в северо-западной части Гренландии, недалеко от города Канаак (Qaanaaq), и известен под названием Prudhoe Dome (ледяной купол Прудо). Это важный объект для изучения климата, который оказался очень чувствительным к потеплению.

Ледяной купол имеет толщину около 500 метров и по площади сопоставим с Люксембургом. Он является частью краевой зоны Гренландского ледяного щита.

Таяние таких куполов способствует повышению уровня мирового океана. Если весь ледяной щит Гренландии растает, уровень моря поднимется на 7 метров Во время экспедиции геологи планируют изучить внутреннюю структуру ледников, их температуру и количество воды, содержащейся в них, чтобы лучше понять влияние климатических изменений на будущее ледников. С помощью георадара будут определять толщину льда, его объем и зоны таяния. До сих пор подобные измерения в этом регионе Гренландии проводились крайне ограниченно.

Ученые будут добираться до исследуемых территорий на лодках, а дальше передвигаться пешком, организуя на каждом леднике собственный лагерь.

Латвийские ученые работают в Гренландии уже десять лет. Накопленный опыт показывает, что ледники на периферии острова особенно чувствительны к климатическим изменениям. Их таяние существенно влияет на повышение уровня мирового океана и запасы пресной воды, однако эти ледники до сих пор недостаточно изучены, что затрудняет точное прогнозирование в будущем.

Ассоциированный профессор кафедры геологии LU Кристап Ламстерс отмечает, что научные модели все чаще предупреждают о возможной точке невозврата: если глобальная температура повысится на 3–4 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, гренландский ледяной щит в долгосрочной перспективе может потерять большую часть своего льда. Это существенно повлияет на уровень мирового океана.

В последнее время Гренландия оказалась в центре геополитических дискуссий, однако, по мнению ученого, существует риск отвлечения внимания от более важного - стремительных климатических изменений и таяния ледников. Экспедиция не выявляет никаких военных или угроз безопасности для участников.

Экспедиция латвийских ученых в Гренландию состоится этим летом, а само исследование продлится до 2028 года. Оно поможет уточнить прогнозы по повышению уровня моря и устойчивости гренландского ледяного щита в будущем.

Кремль: Состав делегации РФ в Женеве расширят (1)

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

За месяц запретим все незарегистрированные SIM-карты: глава МВД (1)

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО) (1)

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

К вашим услугам: СГД теперь исключительно сервисное учреждение для жителей (1)

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Ждем рекордный мороз? Ночью ожидается основательное похолодание (1)

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

«Нам это здесь не нужно!» Жители против сжигающего мусор завода под Ригой (1)

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Бывший игрок сборной Латвии по хоккею Тамбиев стал тренером питерского клуба: СГБ уже в курсе (1)

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) проинформирована о том, что бывший игрок сборной Латвии по хоккею и самый результативный хоккеист в её истории Леонид Тамбиев стал тренером клуба КХЛ «Санкт-Петербург СКА», сообщили агентству LETA в ведомстве.

