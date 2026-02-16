Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Германии обсуждают выход на пенсию с 70 лет (1)

16 февраля, 2026

Мир 1 комментариев

Рабочая сила в Германии - самая пожилая в ЕС. Лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан заявил, что пенсионный возраст должен быть значительно повышен, чтобы противостоять демографическим изменениям. После того как лидер парламентской группы ХДС/ХСС Йенс Шпан предложил адаптировать возраст выхода на пенсию к демографическим показателям, из Комиссии по пенсиям просочилась конкретная цифра.

Как сообщает газета Bild со ссылкой на источники, близкие к комиссии, рассматривается возможность повысить пенсионный возраст до 70 лет. Согласно сообщению, на заседании экспертной комиссии 23 февраля будет обсуждаться, как можно реализовать такое повышение. На заседании также будет обсуждаться размер отчислений за более ранний выход на пенсию и стимулы для более длительной работы.

"Когда вам исполнится 100 лет" - Шпан планирует значительно более поздний выход на пенсию

По мнению Йенса Шпана, главы парламентской группы ХДС/ХСС, пенсии должны адаптироваться к демографическим изменениям. "Когда вам исполнится 100 лет, вы не сможете перестать работать в возрасте 60 лет, - заявил политик ХДС в интервью газете Berliner Morgenpost. "Каждая вторая девочка, рожденная сегодня, с большой вероятностью доживет до 100 лет", - пояснил Шпан. Соответственно, пенсионный возраст должен продолжать расти в соответствии с ожидаемой продолжительностью жизни".

По данным Федерального статистического управления, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2024 году составит 83,5 года для женщин и 78,9 года для мужчин. Потребуется еще некоторое время, чтобы средняя продолжительность жизни выросла до 100 лет. В настоящее время она увеличивается примерно на 0,1 года в год для обоих полов.

По словам Шпана, предложения по повышению пенсионного возраста будут подготовлены по поручению федерального правительства. Пока не решено, будет ли этот возраст в конечном итоге равен 70 годам. В состав пенсионной комиссии из 13 человек входят политики от ХДС/ХСС и СДПГ, а также восемь ученых. Ожидается, что комиссия представит свои выводы в середине года.

Пожилые люди выходят на пенсию все позже и позже, и в настоящее время установленный законом пенсионный возраст постепенно повышается до 67 лет.  По данным Пенсионного страхования Германии, средний возраст выхода на пенсию по старости для женщин и мужчин в 2024 году составит 64,7 года. В 2004 году он составлял 63,0 года для женщин и 63,1 года для мужчин.

Одной из причин этого является постепенное повышение установленного законом пенсионного возраста. Однако в пожилом возрасте уже работает больше людей, чем раньше: в 2024 году почти 16% людей работали в возрасте 68 лет, в то время как десятью годами ранее этот показатель составлял всего 11%.

Хотя пожилые люди чаще работают, чем раньше, согласно результатам микропереписи населения 2024 года, многие из них все еще рано выходят на пенсию. По данным Федерального статистического управления, этому есть множество причин.

Они варьируются от ограничений по состоянию здоровья до особенностей страхового законодательства, таких как выплата долгосрочных взносов или предложения компаний по досрочному выходу на пенсию, до желания иметь больше свободного времени.

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)
США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)
Закрыть частное радио на русском языке: NEPLP обвинил Сейм в нерасторопности
Плащ-невидимка ближе, чем кажется? Учёные копируют трюки осьминогов (1)

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Кремль: Состав делегации РФ в Женеве расширят (1)

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

За месяц запретим все незарегистрированные SIM-карты: глава МВД (1)

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО) (1)

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

К вашим услугам: СГД теперь исключительно сервисное учреждение для жителей (1)

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Ждем рекордный мороз? Ночью ожидается основательное похолодание (1)

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

«Нам это здесь не нужно!» Жители против сжигающего мусор завода под Ригой (1)

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

