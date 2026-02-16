Как сообщает газета Bild со ссылкой на источники, близкие к комиссии, рассматривается возможность повысить пенсионный возраст до 70 лет. Согласно сообщению, на заседании экспертной комиссии 23 февраля будет обсуждаться, как можно реализовать такое повышение. На заседании также будет обсуждаться размер отчислений за более ранний выход на пенсию и стимулы для более длительной работы.

"Когда вам исполнится 100 лет" - Шпан планирует значительно более поздний выход на пенсию

По мнению Йенса Шпана, главы парламентской группы ХДС/ХСС, пенсии должны адаптироваться к демографическим изменениям. "Когда вам исполнится 100 лет, вы не сможете перестать работать в возрасте 60 лет, - заявил политик ХДС в интервью газете Berliner Morgenpost. "Каждая вторая девочка, рожденная сегодня, с большой вероятностью доживет до 100 лет", - пояснил Шпан. Соответственно, пенсионный возраст должен продолжать расти в соответствии с ожидаемой продолжительностью жизни".

По данным Федерального статистического управления, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2024 году составит 83,5 года для женщин и 78,9 года для мужчин. Потребуется еще некоторое время, чтобы средняя продолжительность жизни выросла до 100 лет. В настоящее время она увеличивается примерно на 0,1 года в год для обоих полов.

По словам Шпана, предложения по повышению пенсионного возраста будут подготовлены по поручению федерального правительства. Пока не решено, будет ли этот возраст в конечном итоге равен 70 годам. В состав пенсионной комиссии из 13 человек входят политики от ХДС/ХСС и СДПГ, а также восемь ученых. Ожидается, что комиссия представит свои выводы в середине года.

Пожилые люди выходят на пенсию все позже и позже, и в настоящее время установленный законом пенсионный возраст постепенно повышается до 67 лет. По данным Пенсионного страхования Германии, средний возраст выхода на пенсию по старости для женщин и мужчин в 2024 году составит 64,7 года. В 2004 году он составлял 63,0 года для женщин и 63,1 года для мужчин.

Одной из причин этого является постепенное повышение установленного законом пенсионного возраста. Однако в пожилом возрасте уже работает больше людей, чем раньше: в 2024 году почти 16% людей работали в возрасте 68 лет, в то время как десятью годами ранее этот показатель составлял всего 11%.

Хотя пожилые люди чаще работают, чем раньше, согласно результатам микропереписи населения 2024 года, многие из них все еще рано выходят на пенсию. По данным Федерального статистического управления, этому есть множество причин.

Они варьируются от ограничений по состоянию здоровья до особенностей страхового законодательства, таких как выплата долгосрочных взносов или предложения компаний по досрочному выходу на пенсию, до желания иметь больше свободного времени.