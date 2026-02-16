Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
С волками жить: нужно объяснять детям, что ночью нельзя выходить из дома

la.lv 16 февраля, 2026 17:57

Важно 0 комментариев

Волки в Латвии являются особо охраняемым видом, однако это также хищники, чьё присутствие всё чаще наносит существенный ущерб фермерам и вызывает напряжённость в сельской местности. Восприятие волков в городах и в регионах — это две разные реальности, высказывает свое мнение парламентский секретарь Министерства земледелия Дидзис Шмитс.

Он пишет: "Данные последних лет однозначны: если в 2020 году от нападений волков пострадали 115 сельскохозяйственных и домашних животных, то в 2025 году зарегистрировано уже 372 случая.

Это не просто цифры. За ними стоят люди и их хозяйства, где по ночам разрывают овец, коз и даже крупный рогатый скот. Это семьи, которым приходится объяснять детям, почему во дворе больше нет верной сторожевой собаки или почему в темноте нельзя выходить на улицу. Это люди, привыкшие видеть во дворе волчьи следы и понимать, что волки обитают в близлежащих лесах. Поэтому наша обязанность — обеспечить баланс между охраной вида и безопасностью людей.

У волков в Латвии нет естественных врагов, поэтому контроль численности ложится на охотников. Охота на волков, которая проводится в строго установленных объёмах в соответствии с директивами ЕС, не противоречит охране вида. Это инструмент, помогающий обеспечить сосуществование и снизить конфликты. Если управление популяцией недостаточно эффективно, страдают как фермеры, так и доверие общества к общей политике охраны природы.

В настоящее время компенсации за ущерб, причинённый волками, в Латвии не выплачиваются. Это означает, что все потери ложатся на плечи фермеров, при том что у сельских жителей нет возможности эффективно защититься. Действующая политика предусматривает защиту вида, однако цену этой защиты платят аграрии.

Для выработки политики, учитывающей как интересы сельского хозяйства, так и охраны природы, необходимы данные. Поэтому сейчас, когда снежные условия позволяют точнее определить распространение и численность волков, Министерство земледелия и Государственная лесная служба призывают активно сообщать о признаках их присутствия — следах, экскрементах, растерзанных животных. В приложении «Mednis» любой желающий может зарегистрироваться и удобно отправить фотографии и GPS-координаты, подтверждающие присутствие волков. Только решения, основанные на проверенных данных, могут быть устойчивыми и обоснованными.

Сельское хозяйство — основа нашей продовольственной безопасности и регионального развития. Нельзя оставлять часть хозяйств один на один с потерями от хищников. Разумное управление популяциями диких животных, включая волков, направлено не против природы, а на справедливое сосуществование человека и дикой среды. Нельзя забывать, что люди живут не только в городах — многие продолжают работать в сельской местности, обеспечивая нас продуктами питания, которые ежедневно появляются на нашем столе", -заключает Шмитс.

От присутствия государства — только военная техника: что осталось жителям Латгалии

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)

Закрыть частное радио на русском языке: NEPLP обвинил Сейм в нерасторопности

Плащ-невидимка ближе, чем кажется? Учёные копируют трюки осьминогов

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Кремль: Состав делегации РФ в Женеве расширят

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

За месяц запретим все незарегистрированные SIM-карты: глава МВД

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

К вашим услугам: СГД теперь исключительно сервисное учреждение для жителей

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Ждем рекордный мороз? Ночью ожидается основательное похолодание

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

«Нам это здесь не нужно!» Жители против сжигающего мусор завода под Ригой

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

