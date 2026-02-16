С волками жить: нужно объяснять детям, что ночью нельзя выходить из дома

Он пишет: "Данные последних лет однозначны: если в 2020 году от нападений волков пострадали 115 сельскохозяйственных и домашних животных, то в 2025 году зарегистрировано уже 372 случая.

Это не просто цифры. За ними стоят люди и их хозяйства, где по ночам разрывают овец, коз и даже крупный рогатый скот. Это семьи, которым приходится объяснять детям, почему во дворе больше нет верной сторожевой собаки или почему в темноте нельзя выходить на улицу. Это люди, привыкшие видеть во дворе волчьи следы и понимать, что волки обитают в близлежащих лесах. Поэтому наша обязанность — обеспечить баланс между охраной вида и безопасностью людей.

У волков в Латвии нет естественных врагов, поэтому контроль численности ложится на охотников. Охота на волков, которая проводится в строго установленных объёмах в соответствии с директивами ЕС, не противоречит охране вида. Это инструмент, помогающий обеспечить сосуществование и снизить конфликты. Если управление популяцией недостаточно эффективно, страдают как фермеры, так и доверие общества к общей политике охраны природы.

В настоящее время компенсации за ущерб, причинённый волками, в Латвии не выплачиваются. Это означает, что все потери ложатся на плечи фермеров, при том что у сельских жителей нет возможности эффективно защититься. Действующая политика предусматривает защиту вида, однако цену этой защиты платят аграрии.

Для выработки политики, учитывающей как интересы сельского хозяйства, так и охраны природы, необходимы данные. Поэтому сейчас, когда снежные условия позволяют точнее определить распространение и численность волков, Министерство земледелия и Государственная лесная служба призывают активно сообщать о признаках их присутствия — следах, экскрементах, растерзанных животных. В приложении «Mednis» любой желающий может зарегистрироваться и удобно отправить фотографии и GPS-координаты, подтверждающие присутствие волков. Только решения, основанные на проверенных данных, могут быть устойчивыми и обоснованными.

Сельское хозяйство — основа нашей продовольственной безопасности и регионального развития. Нельзя оставлять часть хозяйств один на один с потерями от хищников. Разумное управление популяциями диких животных, включая волков, направлено не против природы, а на справедливое сосуществование человека и дикой среды. Нельзя забывать, что люди живут не только в городах — многие продолжают работать в сельской местности, обеспечивая нас продуктами питания, которые ежедневно появляются на нашем столе", -заключает Шмитс.