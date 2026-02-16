Кремль: Состав делегации РФ в Женеве расширят

Состав российской делегации на консультациях по Украине в Женеве будет расширен. Об этом в понедельник, 16 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, это связано c тем, что круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Песков уточнил, что саму делегацию будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский. В состав вошли также замглавы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

По словам Пескова, в Абу-Даби Мединский не присутствовал, "потому что там шла речь по вопросам безопасности, по вопросам, которые касались непосредственно военных, и поэтому там нашу группу возглавлял Костюков, и группа состояла из военных".

"На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая главные вопросы, которые касаются территорий и всего остального, которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского", - заявил Песков.

На эту неделю запланирован очередной раунд переговоров между представителями России, Украины и США. Диалог должен состояться 17-18 февраля в Женеве. Представитель администрации президента Украины подтвердил эти сведения. Два предыдущих раунда переговоров при посредничестве США в Абу-Даби не принесли прорыва.