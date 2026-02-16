За месяц запретим все незарегистрированные SIM-карты: глава МВД

Он подчеркнул, что Министерство внутренних дел уже внесло предложение о запрете таких SIM-карт, однако ещё предстоит обсуждение. Министр выразил надежду на решительные действия Сейма, чтобы вопрос был решён как можно быстрее. Во многих странах Европейского союза незарегистрированные SIM-карты уже запрещены, поэтому мошенники нередко сосредотачиваются в государствах, где они всё ещё разрешены, в том числе в Латвии.

С 2020 года число случаев телефонного мошенничества в Латвии ежегодно растёт. По данным Госполиции, в прошлом году мошенники выманили почти 24 миллиона евро — это значительно больше по сравнению с 2024 годом. Примерно в 30% случаев злоумышленники используют незарегистрированные SIM-карты.

Например, в Литве обязательная регистрация введена уже в прошлом году: при покупке SIM-карты необходимо предъявить удостоверение личности и указать адрес в стране. Предполагается, что аналогичное требование будет введено и в Латвии, однако первоначальный план МВД о регистрации всех действующих пользователей могут смягчить.

По словам Козловскиса, возможно, рациональнее будет распространить требование только на новых клиентов с момента вступления закона в силу, чтобы избежать затяжных дискуссий, поскольку времени на них мало, а объёмы мошенничества продолжают расти.

В целом инициативу поддерживает и Латвийская ассоциация информационных и коммуникационных технологий, однако там выражают обеспокоенность сроками реализации. По мнению ассоциации, небольшие магазины могут не согласиться проводить регистрацию, и процесс должен быть электронным, что потребует больше времени для внедрения.

В Cert.lv отметили, что одними лишь этими мерами полностью искоренить телефонное мошенничество не удастся — необходим комплекс действий. Уже сейчас телекоммуникационные операторы выявляют подозрительные звонки, а жителям доступен «DNS-брандмауэр». Однако ключевым остаётся информирование и обучение общества.

Как пояснил заместитель руководителя Cert.lv Вайрис Тейванс, такие ограничения могут усложнить мошенникам создание так называемых «SIM» ферм в Латвии и повлиять на их инфраструктурное планирование.

Законопроект уже подан в Кабинет министров, после чего изменения предстоит рассмотреть Сейму. Министр внутренних дел надеется, что новые нормы вступят в силу ещё до лета.

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии 23,7 миллиона евро — по сравнению с 2024 годом, когда потери составили 16 миллионов евро, это существенный рост, сообщили в Государственной полиции.

Телефонное мошенничество стало самым распространённым видом мошенничества как по числу случаев и пострадавших, так и по объёму ущерба. Всего зарегистрировано 6479 таких преступлений, что составляет около 55% от всех случаев мошенничества.