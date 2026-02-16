Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 17. Февраля Завтра: Donats, Konstance
Доступность

Плащ-невидимка ближе, чем кажется? Учёные копируют трюки осьминогов

Редакция PRESS 16 февраля, 2026 19:17

Животные 0 комментариев

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Теперь учёные пытаются повторить эти фокусы.

Исследователи из Cеверо восточного и Калифорнийского университетов в Ирвайне изучают, как головоногие, например гигантский тихоокеанский осьминог Enteroctopus dofleini, мгновенно меняют цвет и текстуру кожи.

В коже осьминога есть крошечные мешочки с пигментом — хроматофоры. Они раскрываются и сжимаются, создавая новый оттенок. Есть и иридофоры — структуры, отражающие свет разными длинами волн, благодаря чему кожа может переливаться или становиться почти прозрачной.

Учёные уже создали прототипы «умной кожи»:
— растягивающиеся покрытия, меняющие отражение света
— мембраны, которые переходят от матовых к блестящим
— материалы, способные менять текстуру — от гладкой к бугристой

Группа под руководством Алона Городецкого уже продемонстрировала эластичную «кальмарью» поверхность, которая могла менять отражение инфракрасного света, скрывая объект от тепловых камер.

А ещё исследователи научились получать редкий пигмент ксантоматтин с помощью генетически модифицированных бактерий — дешёвым способом, как на пивоварне. Потенциальные применения — от косметики до электроники.

Плащ-невидимка из сказки? Нет.

Но материал, который делает солдата, охотника или оборудование почти неотличимыми от фона — вполне реален в ближайшие десять лет.

Как говорят учёные: стать полностью невидимым нельзя — слишком много законов физики придётся нарушить. Но если вы выглядите так же, как фон, разница между «видимым» и «невидимым» становится вопросом слов.

Осьминоги играют в эту игру сотни миллионов лет.

Теперь очередь человека.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)
Важно

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО) (2)

Попытки «очистить эфир» от русского языка — это не защита интересов государства, а дискриминация: Андрей Козлов
Важно

Попытки «очистить эфир» от русского языка — это не защита интересов государства, а дискриминация: Андрей Козлов

Не проходите мимо: от мороза уже погибло 12 человек — младшему 27 лет
Важно

Не проходите мимо: от мороза уже погибло 12 человек — младшему 27 лет (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Попытки «очистить эфир» от русского языка — это не защита интересов государства, а дискриминация: Андрей Козлов

Важно 22:45

Важно 0 комментариев

Недавно Иварс Аболиньш предложил постепенно закрыть русскоязычные частные радиостанции в Латвии, аргументируя это тем, что радиочастоты «принадлежат государству» и государство может распоряжаться ими по своему усмотрению. Данную новость комментирует предприниматель Андрей Козлов.

Недавно Иварс Аболиньш предложил постепенно закрыть русскоязычные частные радиостанции в Латвии, аргументируя это тем, что радиочастоты «принадлежат государству» и государство может распоряжаться ими по своему усмотрению. Данную новость комментирует предприниматель Андрей Козлов.

Читать
Загрузка

Не проходите мимо: от мороза уже погибло 12 человек — младшему 27 лет

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

В первые две недели февраля служба неотложной медицинской помощи (СНМП) в среднем за сутки оказывала помощь и доставляла в лечебные учреждения в среднем шесть-семь человек с переохлаждением или обморожением.

В первые две недели февраля служба неотложной медицинской помощи (СНМП) в среднем за сутки оказывала помощь и доставляла в лечебные учреждения в среднем шесть-семь человек с переохлаждением или обморожением.

Читать

Одно падение — четыре операции: и всё же Линдси Вонн не жалеет, что приехала на Олимпиаду

Важно 20:14

Важно 0 комментариев

Горнолыжнице Линдси Вонн, упавшей в самом начале трассы на Олимпийских играх в Италии, в субботу предстоит очередная — четвертая — операция на ноге. После этого, надеется спортсменка, она сможет вернуться в США, где ее ожидает еще как минимум одна операция.

Горнолыжнице Линдси Вонн, упавшей в самом начале трассы на Олимпийских играх в Италии, в субботу предстоит очередная — четвертая — операция на ноге. После этого, надеется спортсменка, она сможет вернуться в США, где ее ожидает еще как минимум одна операция.

Читать

Росликов объясняет уход депутатов из «Стабильности!» давлением спецслужб и разногласиями по Украине

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов объясняет уход нескольких депутатов из фракций партии в Сейме и Рижской думе как разногласиями по украинскому вопросу, так и "давлением спецслужб" на партию, отмечая при этом, что это не ставит под угрозу участие партии в осенних парламентских выборах.

Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов объясняет уход нескольких депутатов из фракций партии в Сейме и Рижской думе как разногласиями по украинскому вопросу, так и "давлением спецслужб" на партию, отмечая при этом, что это не ставит под угрозу участие партии в осенних парламентских выборах.

Читать

Два парня стали самыми молодыми миллиардерами Европы, научив любого желающего создавать сайты

Важно 20:02

Важно 0 комментариев

Два вчерашних студента из Стокгольма за год превратили эксперимент с ИИ в компанию стоимостью миллиарды долларов. Их платформа Lovable обещает то, о чем давно мечтали предприниматели: создавать сайты и приложения без навыков программирования. Проект стремительно набрал аудиторию, привлек сотни миллионов инвестиций и сделал своих основателей одними из самых молодых миллиардеров Европы.

Два вчерашних студента из Стокгольма за год превратили эксперимент с ИИ в компанию стоимостью миллиарды долларов. Их платформа Lovable обещает то, о чем давно мечтали предприниматели: создавать сайты и приложения без навыков программирования. Проект стремительно набрал аудиторию, привлек сотни миллионов инвестиций и сделал своих основателей одними из самых молодых миллиардеров Европы.

Читать

Страуюма: нам нужно поумнеть. Простите, г-жа экс-премьер — а кому это «нам»? Может всё-таки вам?

Важно 19:35

Важно 0 комментариев

Наш очередной политик из «бывших» - на сей раз экс-премьер Лаймдота Страуюма – выступила в роли мудрой совы из анекдота про мышей. «Сова, сова, - что сделать, чтобы нас не ели?» - «А вы станьте ежиками!» - «А как стать то?» - «Не знаю, это уже детали, а я стратегией занимаюсь». Так и Страуюма: нам, говорит, нужно поумнеть.   

Наш очередной политик из «бывших» - на сей раз экс-премьер Лаймдота Страуюма – выступила в роли мудрой совы из анекдота про мышей. «Сова, сова, - что сделать, чтобы нас не ели?» - «А вы станьте ежиками!» - «А как стать то?» - «Не знаю, это уже детали, а я стратегией занимаюсь». Так и Страуюма: нам, говорит, нужно поумнеть.   

Читать