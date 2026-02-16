Плащ-невидимка ближе, чем кажется? Учёные копируют трюки осьминогов

Теперь учёные пытаются повторить эти фокусы.

Исследователи из Cеверо восточного и Калифорнийского университетов в Ирвайне изучают, как головоногие, например гигантский тихоокеанский осьминог Enteroctopus dofleini, мгновенно меняют цвет и текстуру кожи.

В коже осьминога есть крошечные мешочки с пигментом — хроматофоры. Они раскрываются и сжимаются, создавая новый оттенок. Есть и иридофоры — структуры, отражающие свет разными длинами волн, благодаря чему кожа может переливаться или становиться почти прозрачной.

Учёные уже создали прототипы «умной кожи»:

— растягивающиеся покрытия, меняющие отражение света

— мембраны, которые переходят от матовых к блестящим

— материалы, способные менять текстуру — от гладкой к бугристой

Группа под руководством Алона Городецкого уже продемонстрировала эластичную «кальмарью» поверхность, которая могла менять отражение инфракрасного света, скрывая объект от тепловых камер.

А ещё исследователи научились получать редкий пигмент ксантоматтин с помощью генетически модифицированных бактерий — дешёвым способом, как на пивоварне. Потенциальные применения — от косметики до электроники.

Плащ-невидимка из сказки? Нет.

Но материал, который делает солдата, охотника или оборудование почти неотличимыми от фона — вполне реален в ближайшие десять лет.

Как говорят учёные: стать полностью невидимым нельзя — слишком много законов физики придётся нарушить. Но если вы выглядите так же, как фон, разница между «видимым» и «невидимым» становится вопросом слов.

Осьминоги играют в эту игру сотни миллионов лет.

Теперь очередь человека.





