Одно падение — четыре операции: и всё же Линдси Вонн не жалеет, что приехала на Олимпиаду

Редакция PRESS 16 февраля, 2026 20:14

Важно 0 комментариев

Горнолыжнице Линдси Вонн, упавшей в самом начале трассы на Олимпийских играх в Италии, в субботу предстоит очередная — четвертая — операция на ноге. После этого, надеется спортсменка, она сможет вернуться в США, где ее ожидает еще как минимум одна операция.

«Это были весьма непростые дни в больнице. Но я наконец-то чувствую себя в большей степени самой собой. Впереди — долгий путь», — сказала Линдси Вонн в обращении к фанатам в инстаграме в пятницу, 13 февраля.

«Завтра мне предстоит еще одна операция, и если все пройдет хорошо, надеюсь, я смогу выписаться и уехать домой, где меня ждет еще одна операция. Я пока еще не знаю, что все это означает, мы ждем более качественных снимков, но ситуация такая», — добавила Вонн.

41-летняя горнолыжница была госпитализирована в больницу в Тревизо на севере Италии после падения в самом начале трассы по скоростному спуску во второй день Олимпиады. Ей диагностировали сложный перелом большеберцовой кости (голени).

В среду, 11 февраля, Вонн в инстаграме рассказала об успешно перенесенной третьей операции. «Успех сегодня выглядит совершенно иначе, чем еще несколько дней назад», — заметила она.

В своих сообщениях горнолыжница поблагодарила медицинский персонал, друзей, семью и всех, кто присылает ей цветы, письма и мягкие игрушки (включая плюшевую акулу).

В ответ главный хирург-ортопед больницы в Тревизо Стефано Дзанарелла в интервью местной газете Corriere del Veneto назвал Вонн «образцовой пациенткой».

Линдси Вонн — одна из самых успешных горнолыжниц, она рекордные восемь раз становилась обладательницей Кубка мира по скоростному спуску, а всего на ее счету 84 победы на этапах Кубка мира по различным горнолыжным дисциплинам.

Из-за травм и болей в колене Вонн объявила о завершении карьеры в 2019 году, но в 2024 году — после операции по замене коленного сустава — горнолыжница вернулась в большой спорт.

Незадолго до начала Олимпийских игр в Милане и Кортина д'Ампеццо, 30 января, Вонн на этапе Кубка мира в швейцарской Кран-Монтане получила разрыв крестообразной связки колена.

Тем не менее, Вонн решила выступить на Олимпиаде. В самом начале трассы она задела ворота и упала через 13 секунд после старта. Горнолыжницу эвакуировали на вертолете.

На следующий день после падения Вонн написала в инстаграме, что не жалеет о своем решении участвовать в соревнованиях. Разрыв связки и другие прошлые травмы не были причиной ее падения, полагает горнолыжница.

 

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)
Важно

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО) (2)

Попытки «очистить эфир» от русского языка — это не защита интересов государства, а дискриминация: Андрей Козлов
Важно

Попытки «очистить эфир» от русского языка — это не защита интересов государства, а дискриминация: Андрей Козлов

Два парня стали самыми молодыми миллиардерами Европы, научив любого желающего создавать сайты
Важно

Два парня стали самыми молодыми миллиардерами Европы, научив любого желающего создавать сайты

Попытки «очистить эфир» от русского языка — это не защита интересов государства, а дискриминация: Андрей Козлов

Важно 22:45

Важно 0 комментариев

Недавно Иварс Аболиньш предложил постепенно закрыть русскоязычные частные радиостанции в Латвии, аргументируя это тем, что радиочастоты «принадлежат государству» и государство может распоряжаться ими по своему усмотрению. Данную новость комментирует предприниматель Андрей Козлов.

Недавно Иварс Аболиньш предложил постепенно закрыть русскоязычные частные радиостанции в Латвии, аргументируя это тем, что радиочастоты «принадлежат государству» и государство может распоряжаться ими по своему усмотрению. Данную новость комментирует предприниматель Андрей Козлов.

Не проходите мимо: от мороза уже погибло 12 человек — младшему 27 лет

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

В первые две недели февраля служба неотложной медицинской помощи (СНМП) в среднем за сутки оказывала помощь и доставляла в лечебные учреждения в среднем шесть-семь человек с переохлаждением или обморожением.

В первые две недели февраля служба неотложной медицинской помощи (СНМП) в среднем за сутки оказывала помощь и доставляла в лечебные учреждения в среднем шесть-семь человек с переохлаждением или обморожением.

Росликов объясняет уход депутатов из «Стабильности!» давлением спецслужб и разногласиями по Украине

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов объясняет уход нескольких депутатов из фракций партии в Сейме и Рижской думе как разногласиями по украинскому вопросу, так и "давлением спецслужб" на партию, отмечая при этом, что это не ставит под угрозу участие партии в осенних парламентских выборах.

Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов объясняет уход нескольких депутатов из фракций партии в Сейме и Рижской думе как разногласиями по украинскому вопросу, так и "давлением спецслужб" на партию, отмечая при этом, что это не ставит под угрозу участие партии в осенних парламентских выборах.

Два парня стали самыми молодыми миллиардерами Европы, научив любого желающего создавать сайты

Важно 20:02

Важно 0 комментариев

Два вчерашних студента из Стокгольма за год превратили эксперимент с ИИ в компанию стоимостью миллиарды долларов. Их платформа Lovable обещает то, о чем давно мечтали предприниматели: создавать сайты и приложения без навыков программирования. Проект стремительно набрал аудиторию, привлек сотни миллионов инвестиций и сделал своих основателей одними из самых молодых миллиардеров Европы.

Два вчерашних студента из Стокгольма за год превратили эксперимент с ИИ в компанию стоимостью миллиарды долларов. Их платформа Lovable обещает то, о чем давно мечтали предприниматели: создавать сайты и приложения без навыков программирования. Проект стремительно набрал аудиторию, привлек сотни миллионов инвестиций и сделал своих основателей одними из самых молодых миллиардеров Европы.

Страуюма: нам нужно поумнеть. Простите, г-жа экс-премьер — а кому это «нам»? Может всё-таки вам?

Важно 19:35

Важно 0 комментариев

Наш очередной политик из «бывших» - на сей раз экс-премьер Лаймдота Страуюма – выступила в роли мудрой совы из анекдота про мышей. «Сова, сова, - что сделать, чтобы нас не ели?» - «А вы станьте ежиками!» - «А как стать то?» - «Не знаю, это уже детали, а я стратегией занимаюсь». Так и Страуюма: нам, говорит, нужно поумнеть.   

Наш очередной политик из «бывших» - на сей раз экс-премьер Лаймдота Страуюма – выступила в роли мудрой совы из анекдота про мышей. «Сова, сова, - что сделать, чтобы нас не ели?» - «А вы станьте ежиками!» - «А как стать то?» - «Не знаю, это уже детали, а я стратегией занимаюсь». Так и Страуюма: нам, говорит, нужно поумнеть.   

Плащ-невидимка ближе, чем кажется? Учёные копируют трюки осьминогов

Животные 19:17

Животные 0 комментариев

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

