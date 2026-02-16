Одно падение — четыре операции: и всё же Линдси Вонн не жалеет, что приехала на Олимпиаду

«Это были весьма непростые дни в больнице. Но я наконец-то чувствую себя в большей степени самой собой. Впереди — долгий путь», — сказала Линдси Вонн в обращении к фанатам в инстаграме в пятницу, 13 февраля.

«Завтра мне предстоит еще одна операция, и если все пройдет хорошо, надеюсь, я смогу выписаться и уехать домой, где меня ждет еще одна операция. Я пока еще не знаю, что все это означает, мы ждем более качественных снимков, но ситуация такая», — добавила Вонн.

41-летняя горнолыжница была госпитализирована в больницу в Тревизо на севере Италии после падения в самом начале трассы по скоростному спуску во второй день Олимпиады. Ей диагностировали сложный перелом большеберцовой кости (голени).

В среду, 11 февраля, Вонн в инстаграме рассказала об успешно перенесенной третьей операции. «Успех сегодня выглядит совершенно иначе, чем еще несколько дней назад», — заметила она.

В своих сообщениях горнолыжница поблагодарила медицинский персонал, друзей, семью и всех, кто присылает ей цветы, письма и мягкие игрушки (включая плюшевую акулу).

В ответ главный хирург-ортопед больницы в Тревизо Стефано Дзанарелла в интервью местной газете Corriere del Veneto назвал Вонн «образцовой пациенткой».

Линдси Вонн — одна из самых успешных горнолыжниц, она рекордные восемь раз становилась обладательницей Кубка мира по скоростному спуску, а всего на ее счету 84 победы на этапах Кубка мира по различным горнолыжным дисциплинам.

Из-за травм и болей в колене Вонн объявила о завершении карьеры в 2019 году, но в 2024 году — после операции по замене коленного сустава — горнолыжница вернулась в большой спорт.

Незадолго до начала Олимпийских игр в Милане и Кортина д'Ампеццо, 30 января, Вонн на этапе Кубка мира в швейцарской Кран-Монтане получила разрыв крестообразной связки колена.

Тем не менее, Вонн решила выступить на Олимпиаде. В самом начале трассы она задела ворота и упала через 13 секунд после старта. Горнолыжницу эвакуировали на вертолете.

На следующий день после падения Вонн написала в инстаграме, что не жалеет о своем решении участвовать в соревнованиях. Разрыв связки и другие прошлые травмы не были причиной ее падения, полагает горнолыжница.