Росликов объясняет уход депутатов из «Стабильности!» давлением спецслужб и разногласиями по Украине

16 февраля, 2026 20:06

Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов объясняет уход нескольких депутатов из фракций партии в Сейме и Рижской думе как разногласиями по украинскому вопросу, так и "давлением спецслужб" на партию, отмечая при этом, что это не ставит под угрозу участие партии в осенних парламентских выборах.

Росликов сказал агентству ЛЕТА, что выбор депутата Рижской думы Валерия Петрова покинуть фракцию "Стабильности!" ясен и связан с позицией по Украине. "К нему у меня вопросов нет", - сказал Росликов.

Что касается выхода из парламентской фракции "Стабильности!" депутатов Ильи Иванова, Игоря Юдина и Амиля Салимова, то, по словам Росликова, партия сейчас переживает "трудные времена", поскольку все службы активно работают против нее.

"Наши спецслужбы в свое время уничтожили не одну партию, и сейчас, видимо, настал наш черед (...). Не все могут это выдержать"", - заявил Росликов, пообещав, что партия продолжит работу и будет смотреть в будущее с оптимизмом. По его словам, ничего трагического не произошло, и нет никаких признаков того, что "Стабильности!" не сможет участвовать в выборах. По оценке политика, три депутата, покинувшие парламентскую фракцию, не оказывают влияния на общественное мнение.

Валерий Петров в своем заявлении сообщил, что будет работать в Рижской думе как независимый депутат.

"Я считаю, что поддержка украинского народа очень важна, поэтому я хочу продолжать свою политическую поддержку без препятствий и разногласий. В этом вопросе я не разделяю взглядов партии "Стабильности!" и решил выйти из состава фракции в Рижской думе", - пояснил депутат.

По словам Петрова, он уважает право лидера партии Росликова на мнение, но сам категорически отказывается "поддерживать любые политические движения, которые связаны с курсом нынешнего российского руководства".

Во фракцию "Стабильности!" в Рижской думе до сих пор входили лидер Росликов, Яков Плинер, а также Петров и Николай Кабанов.

Фракцию "Стабильности!" в парламенте покинули депутаты Иванов, Юдин и Салимов, оставив в ней минимальное количество членов - пять человек.

Председатель парламентской фракции "Стабильности!" Светлана Чулкова сказала агентству ЛЕТА, что депутаты не выдержали давления и решили, что им лучше работать как независимым депутатам.

 

