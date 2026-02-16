Have a look at the EU’s top diplomat react to Trump’s UN ambassador repeating the nonsensical claim that Trump ended no fewer than eight wars, three of which nuclear.— Daractenus (@Daractenus) February 15, 2026
The US’s global standing and soft power are dissolving under the sheer stupidity of this administration. pic.twitter.com/kGllGY2Lhj
Эпизод произошёл на Конференции по безопасности в Мюнхене, во время выступления посла США при ООН Майкла Уолца. Когда он повторил тезис о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», в том числе упомянув конфликты между Азербайджаном и Арменией, а также Индией и Пакистаном, внимание камер переключилось на Каллас.
По кадрам было заметно, что она с трудом сдерживает эмоции: несколько раз глубоко вздохнула, отвела взгляд и поправила волосы. Многие расценили это как попытку скрыть реакцию на прозвучавшие заявления.
Как пишет Bloomberg, в ходе дискуссии Уолтц вступил с Каллас в полемику, утверждая, что миротворческие инициативы Трампа позволили отдалить мир от катастрофы. В ответ она подчеркнула, что реформирование мирового порядка должно строиться на принципах равенства государств и верховенства права. «Мы должны уважать равенство всех стран», — заявила Каллас.