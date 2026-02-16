Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО) (2)

Редакция PRESS 16 февраля, 2026 18:29

Важно 2 комментариев

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Эпизод произошёл на Конференции по безопасности в Мюнхене, во время выступления посла США при ООН Майкла Уолца. Когда он повторил тезис о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», в том числе упомянув конфликты между Азербайджаном и Арменией, а также Индией и Пакистаном, внимание камер переключилось на Каллас.

 

По кадрам было заметно, что она с трудом сдерживает эмоции: несколько раз глубоко вздохнула, отвела взгляд и поправила волосы. Многие расценили это как попытку скрыть реакцию на прозвучавшие заявления.

Как пишет Bloomberg, в ходе дискуссии Уолтц вступил с Каллас в полемику, утверждая, что миротворческие инициативы Трампа позволили отдалить мир от катастрофы. В ответ она подчеркнула, что реформирование мирового порядка должно строиться на принципах равенства государств и верховенства права. «Мы должны уважать равенство всех стран», — заявила Каллас.

