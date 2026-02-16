Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Нам это здесь не нужно!» Жители против сжигающего мусор завода под Ригой

16 февраля, 2026

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Дзидра — лишь одна из нескольких сотен местных жителей, выступающих против планов построить в Аконе (Саласпилсский край) так называемый мусоросжигательный завод.

На состоявшемся в январе общественном обсуждении, по её словам, так и не прозвучало убедительных гарантий того, что предприятие не нанесёт вреда населению. Дзидра также критикует самоуправление Саласпилсского края, считая, что оно больше поддерживает предпринимателя, чем защищает интересы жителей.

Её сосед Андрис тоже среди многочисленных противников проекта. Примечательно, что в соседнем Ропажском крае ранее проходили различные акции протеста, в результате которых аналогичную инициативу там отклонили.

Теперь Ропажское самоуправление, учитывая, что его территория граничит с Саласпилсским краем, обратилось к соседям с просьбой не допустить реализации проекта мусоросжигательного завода в Ацоне. Нужно отметить, что от него до крупных спальных районов Риги (Плявниеки и Кенгарагс) тоже рукой подать - меньше 10 км.

В самоуправлении Саласпилсского края заявляют: «В настоящее время в соответствии с законом “Об оценке воздействия на окружающую среду” инициатор проекта — SIA “Gren Latvija” — проводит предусмотренную законом процедуру оценки воздействия на окружающую среду. Только после завершения этого процесса самоуправление рассмотрит представленную инициатором проекта, государственными учреждениями и экспертами информацию».

Таким образом, местные власти пока занимают формально нейтральную позицию и ожидают необходимую документацию, чтобы затем решить, давать проекту «зелёный» или «красный» свет.

Тем временем разработчик проекта — Gren Latvija — старается развеять опасения жителей, утверждая, что «образующиеся в процессе производства дымовые газы будут очищаться в многоступенчатой системе очистки, обеспечивая значительно меньшие объёмы выбросов, чем допускают действующие нормативы».

«Контроль выбросов будет осуществляться непрерывно — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а соответствие строгим экологическим требованиям обеспечат автоматизированный мониторинг, независимые проверки и надзор ответственных учреждений», — подчёркивают в компании.

Зола, образующаяся в процессе переработки отходов, будет передаваться специализированным предприятиям по обращению с отходами.

Планируется, что станция по регенерации отходов может начать работу в 2029 году. На ней предполагается использовать только образующиеся в Латвии непригодные для переработки неопасные отходы. При необходимости в качестве дополнительного топлива планируется применять низкокачественные древесные остатки и биомассу.

В настоящее время компания не рассматривает строительство аналогичной станции такого масштаба в другом месте Латвии, поэтому альтернативы Аконе не обсуждаются.

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО) (2)

Кремль: Состав делегации РФ в Женеве расширят

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

За месяц запретим все незарегистрированные SIM-карты: глава МВД

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

К вашим услугам: СГД теперь исключительно сервисное учреждение для жителей

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Ждем рекордный мороз? Ночью ожидается основательное похолодание

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Бывший игрок сборной Латвии по хоккею Тамбиев стал тренером питерского клуба: СГБ уже в курсе

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) проинформирована о том, что бывший игрок сборной Латвии по хоккею и самый результативный хоккеист в её истории Леонид Тамбиев стал тренером клуба КХЛ «Санкт-Петербург СКА», сообщили агентству LETA в ведомстве.

