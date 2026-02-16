«Нам это здесь не нужно!» Жители против сжигающего мусор завода под Ригой

Дзидра — лишь одна из нескольких сотен местных жителей, выступающих против планов построить в Аконе (Саласпилсский край) так называемый мусоросжигательный завод.

На состоявшемся в январе общественном обсуждении, по её словам, так и не прозвучало убедительных гарантий того, что предприятие не нанесёт вреда населению. Дзидра также критикует самоуправление Саласпилсского края, считая, что оно больше поддерживает предпринимателя, чем защищает интересы жителей.

Её сосед Андрис тоже среди многочисленных противников проекта. Примечательно, что в соседнем Ропажском крае ранее проходили различные акции протеста, в результате которых аналогичную инициативу там отклонили.

Теперь Ропажское самоуправление, учитывая, что его территория граничит с Саласпилсским краем, обратилось к соседям с просьбой не допустить реализации проекта мусоросжигательного завода в Ацоне. Нужно отметить, что от него до крупных спальных районов Риги (Плявниеки и Кенгарагс) тоже рукой подать - меньше 10 км.

В самоуправлении Саласпилсского края заявляют: «В настоящее время в соответствии с законом “Об оценке воздействия на окружающую среду” инициатор проекта — SIA “Gren Latvija” — проводит предусмотренную законом процедуру оценки воздействия на окружающую среду. Только после завершения этого процесса самоуправление рассмотрит представленную инициатором проекта, государственными учреждениями и экспертами информацию».

Таким образом, местные власти пока занимают формально нейтральную позицию и ожидают необходимую документацию, чтобы затем решить, давать проекту «зелёный» или «красный» свет.

Тем временем разработчик проекта — Gren Latvija — старается развеять опасения жителей, утверждая, что «образующиеся в процессе производства дымовые газы будут очищаться в многоступенчатой системе очистки, обеспечивая значительно меньшие объёмы выбросов, чем допускают действующие нормативы».

«Контроль выбросов будет осуществляться непрерывно — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а соответствие строгим экологическим требованиям обеспечат автоматизированный мониторинг, независимые проверки и надзор ответственных учреждений», — подчёркивают в компании.

Зола, образующаяся в процессе переработки отходов, будет передаваться специализированным предприятиям по обращению с отходами.

Планируется, что станция по регенерации отходов может начать работу в 2029 году. На ней предполагается использовать только образующиеся в Латвии непригодные для переработки неопасные отходы. При необходимости в качестве дополнительного топлива планируется применять низкокачественные древесные остатки и биомассу.

В настоящее время компания не рассматривает строительство аналогичной станции такого масштаба в другом месте Латвии, поэтому альтернативы Аконе не обсуждаются.