Это не школа ХХI века: гимназия для чемпионов выживает «каким-то чудом»

Директор Сергей Чеверс в эфире TV3 («900 секунд») прямо заявил: «Это не инфраструктура для школы XXI века». Часть коммуникаций — водопровод, отопление, спортзалы — эксплуатируются с 1965 года и «каким-то чудом выдерживают эту нагрузку». Доходило до абсурда: из-за провалившегося пола чемпионам Латвии негде тренироваться.

По словам Чеверса, дело не в кадрах — в Мурьянах работают известные специалисты и готовят спортсменов высокого уровня. Проблема в том, что «финансирования не хватает», а системных вложений в инфраструктуру не было. Из примерно трёх миллионов евро годового госфинансирования средства в основном идут на обучение, питание и текущее содержание. Чтобы постепенно привести всё в порядок, необходимо не менее 300–500 тысяч евро ежегодно.

Директор также обращает внимание на отношение к школе, которая напрямую подчиняется государству: «Нам действительно приходится бороться за такие элементарные вещи». По его мнению, Мурьяны должны быть примером, а не учреждением, балансирующим на грани выживания: «Либо мы приводим все в порядок и идем дальше, либо громко говорим, что не можем содержать Мурьянскую спортивную гимназию».

При этом школа выполняет важную социальную роль: для примерно трети воспитанников она обеспечивает стабильную среду и шанс развиваться в спорте. Обсуждаемое родительское софинансирование — около 100 тысяч евро в год — могло бы помочь, но системных проблем не решит.