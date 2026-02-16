Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Это не школа ХХI века: гимназия для чемпионов выживает «каким-то чудом»

16 февраля, 2026

Пока страна гордится успехами латвийских спортсменов, в Мурьянской спортивной гимназии - чьи воспитанники уже завоевали медали на Олимптийских играх - будни куда менее торжественные — здесь приходится бороться за базовые условия выживания.

Директор Сергей Чеверс в эфире TV3 («900 секунд») прямо заявил: «Это не инфраструктура для школы XXI века». Часть коммуникаций — водопровод, отопление, спортзалы — эксплуатируются с 1965 года и «каким-то чудом выдерживают эту нагрузку». Доходило до абсурда: из-за провалившегося пола чемпионам Латвии негде тренироваться.

По словам Чеверса, дело не в кадрах — в Мурьянах работают известные специалисты и готовят спортсменов высокого уровня. Проблема в том, что «финансирования не хватает», а системных вложений в инфраструктуру не было. Из примерно трёх миллионов евро годового госфинансирования средства в основном идут на обучение, питание и текущее содержание. Чтобы постепенно привести всё в порядок, необходимо не менее 300–500 тысяч евро ежегодно.

Директор также обращает внимание на отношение к школе, которая напрямую подчиняется государству: «Нам действительно приходится бороться за такие элементарные вещи». По его мнению, Мурьяны должны быть примером, а не учреждением, балансирующим на грани выживания: «Либо мы приводим все в порядок и идем дальше, либо громко говорим, что не можем содержать Мурьянскую спортивную гимназию».

При этом школа выполняет важную социальную роль: для примерно трети воспитанников она обеспечивает стабильную среду и шанс развиваться в спорте. Обсуждаемое родительское софинансирование — около 100 тысяч евро в год — могло бы помочь, но системных проблем не решит.

Закрыть частное радио на русском языке: NEPLP обвинил Сейм в нерасторопности

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)

От присутствия государства — только военная техника: что осталось жителям Латгалии

Кремль: Состав делегации РФ в Женеве расширят

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

За месяц запретим все незарегистрированные SIM-карты: глава МВД

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

К вашим услугам: СГД теперь исключительно сервисное учреждение для жителей

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Ждем рекордный мороз? Ночью ожидается основательное похолодание

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

«Нам это здесь не нужно!» Жители против сжигающего мусор завода под Ригой

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Бывший игрок сборной Латвии по хоккею Тамбиев стал тренером питерского клуба: СГБ уже в курсе

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) проинформирована о том, что бывший игрок сборной Латвии по хоккею и самый результативный хоккеист в её истории Леонид Тамбиев стал тренером клуба КХЛ «Санкт-Петербург СКА», сообщили агентству LETA в ведомстве.

