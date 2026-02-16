В космосе всё перепуталось! Учёные нашли «перевёрнутую» систему планет

Так устроена наша Солнечная система.
Но звезда LHS 1903 решила сыграть по своим правилам.
Астрономы обнаружили вокруг неё четыре планеты. Сначала всё выглядело привычно:
первая — каменная,
потом две газовые.
А вот четвёртая, самая дальняя… снова каменная.
То есть порядок такой:
камень — газ — газ — камень.
По существующим теориям так быть «не должно». Дальше от звезды обычно формируются гиганты с толстой атмосферой, а маленькие твёрдые миры остаются ближе к теплу.
Открытие сделано с помощью космического телескопа Cheops Европейского космического агентства.
С 1990-х годов найдено уже более 6 000 планет за пределами нашей системы. И каждая новая всё меньше похожа на знакомую нам схему.
Похоже, Вселенная не читала наши учебники.