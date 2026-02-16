Штраф до 1400 евро: Рижская дума призывает очищать крыши от снега

Согласно прогнозам на ближайшую неделю и с учётом обильных снегопадов на прошлой неделе, в столице в ближайшее время возможно усиленное сходжение снега и падение сосулек с крыш.

Рижская дума призывает жителей быть осторожными, а собственников зданий — заботиться о безопасности окружающих и своевременно очищать крыши от снега. В Риге уже зафиксированы случаи, когда здания с обеих сторон улицы ограждаются предупреждающими лентами, из-за чего движение пешеходов становится невозможным или существенно затруднённым.

Самоуправление напоминает, что ограждать территорию, где с крыши может упасть снег или сосульки, допустимо лишь временно — на период проведения работ по очистке крыши. Это не может быть долгосрочным решением. Владельцы домов должны устранять угрозу падения льда и снега именно путём очистки крыши, а не перекрывая пешеходные тротуары.

Обязательные правила предусматривают удаление снега, льда и сосулек с балконов, лоджий, крыш зданий и других конструкций, которые могут представлять опасность для пешеходов и транспорта. Работы по очистке крыши должны проводиться с соблюдением требований охраны труда в соответствии с нормативными актами Латвии.

В зимний сезон самоуправление централизованно обслуживает тротуары, прилегающие к муниципальным улицам, обеспечивая их механизированную зимнюю уборку. Однако иногда эти работы осложняются длительным сходом снега с крыш зданий, принадлежащих частным собственникам, что приводит к образованию значительного обледенения на муниципальных пешеходных дорожках.

Если полиция установит, что владелец или управляющий недвижимостью не очистил крышу от снега, льда или сосулек, тем самым создавая угрозу для пешеходов и транспорта, она может вынести административный акт с требованием в разумный срок провести очистку крыши. В случаях, когда из-за падения снега или льда человек уже получил травму либо было повреждено имущество, например автомобиль, муниципальная полиция может начать процесс об административном правонарушении. За такое нарушение физическому лицу может быть вынесено предупреждение или наложен штраф до 350 евро, юридическому лицу — до 1400 евро.

Как в ходе патрулирования, так и реагируя на сообщения жителей, Рижская муниципальная полиция в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями нормативных актов проводит осмотр крыш зданий и контролирует наличие угроз.