Штраф до 1400 евро: Рижская дума призывает очищать крыши от снега

© LETA 16 февраля, 2026 15:57

Новости Латвии

Рижская дума призывает владельцев зданий очищать крыши от снега и не перекрывать без необходимости тротуары, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Согласно прогнозам на ближайшую неделю и с учётом обильных снегопадов на прошлой неделе, в столице в ближайшее время возможно усиленное сходжение снега и падение сосулек с крыш.

Рижская дума призывает жителей быть осторожными, а собственников зданий — заботиться о безопасности окружающих и своевременно очищать крыши от снега. В Риге уже зафиксированы случаи, когда здания с обеих сторон улицы ограждаются предупреждающими лентами, из-за чего движение пешеходов становится невозможным или существенно затруднённым.

Самоуправление напоминает, что ограждать территорию, где с крыши может упасть снег или сосульки, допустимо лишь временно — на период проведения работ по очистке крыши. Это не может быть долгосрочным решением. Владельцы домов должны устранять угрозу падения льда и снега именно путём очистки крыши, а не перекрывая пешеходные тротуары.

Обязательные правила предусматривают удаление снега, льда и сосулек с балконов, лоджий, крыш зданий и других конструкций, которые могут представлять опасность для пешеходов и транспорта. Работы по очистке крыши должны проводиться с соблюдением требований охраны труда в соответствии с нормативными актами Латвии.

В зимний сезон самоуправление централизованно обслуживает тротуары, прилегающие к муниципальным улицам, обеспечивая их механизированную зимнюю уборку. Однако иногда эти работы осложняются длительным сходом снега с крыш зданий, принадлежащих частным собственникам, что приводит к образованию значительного обледенения на муниципальных пешеходных дорожках.

Если полиция установит, что владелец или управляющий недвижимостью не очистил крышу от снега, льда или сосулек, тем самым создавая угрозу для пешеходов и транспорта, она может вынести административный акт с требованием в разумный срок провести очистку крыши. В случаях, когда из-за падения снега или льда человек уже получил травму либо было повреждено имущество, например автомобиль, муниципальная полиция может начать процесс об административном правонарушении. За такое нарушение физическому лицу может быть вынесено предупреждение или наложен штраф до 350 евро, юридическому лицу — до 1400 евро.

Как в ходе патрулирования, так и реагируя на сообщения жителей, Рижская муниципальная полиция в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями нормативных актов проводит осмотр крыш зданий и контролирует наличие угроз.

Страуюма: нам нужно поумнеть. Простите, г-жа экс-премьер — а кому это «нам»? Может всё-таки вам?
Важно

Страуюма: нам нужно поумнеть. Простите, г-жа экс-премьер — а кому это «нам»? Может всё-таки вам? (2)

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)
Важно

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО) (2)

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)
Важно

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)

Плащ-невидимка ближе, чем кажется? Учёные копируют трюки осьминогов

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Кремль: Состав делегации РФ в Женеве расширят

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

За месяц запретим все незарегистрированные SIM-карты: глава МВД

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

К вашим услугам: СГД теперь исключительно сервисное учреждение для жителей

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Ждем рекордный мороз? Ночью ожидается основательное похолодание

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

«Нам это здесь не нужно!» Жители против сжигающего мусор завода под Ригой

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

