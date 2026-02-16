Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Февраля Завтра: Dzuljeta, Julija
Доступность

Если начнётся война, то Эстония перенесёт её на территорию России: глава эстонского МИДа (2)

© Deutsche Welle 16 февраля, 2026 16:03

Важно 2 комментариев

При вторжении мы перенесем войну в РФ, заявил DW глава МИД Эстонии. Нарратив о том, что Эстония - одна из наиболее уязвимых стран Европы, это "фейкньюс", сказал Маргус Цахкна в интервью DW. "Мы точно знаем, что делать. Мы готовы к вероятному вторжению России, и уровень сдерживания действительно высокий", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, что Эстония считается одной из первых целей потенциального вторжения РФ, Цахкна признал, что "это очень логично", если просто посмотреть на карту. "Но в реальной жизни мы значительно наращиваем наши возможности. Я думаю, что НАТО сильнее, чем когда-либо. У нас уже есть новые планы обороны, и это означает, что мы не просто ждем. Если Россия вторгнется на нашу территорию, начав сопротивление, мы перенесем войну на территорию России", - предупредил глава эстонского МИДа.

В этом контексте его беспокоит "политическая воля". "Нас беспокоит Европа, готова ли Европа принять решение, встать, стать сильнее", - признался министр.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Страуюма: нам нужно поумнеть. Простите, г-жа экс-премьер — а кому это «нам»? Может всё-таки вам?
Важно

Страуюма: нам нужно поумнеть. Простите, г-жа экс-премьер — а кому это «нам»? Может всё-таки вам? (2)

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)
Важно

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)

От присутствия государства — только военная техника: что осталось жителям Латгалии
Важно

От присутствия государства — только военная техника: что осталось жителям Латгалии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Кремль: Состав делегации РФ в Женеве расширят (2)

Мир 18:55

Мир 2 комментариев

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Читать
Загрузка

За месяц запретим все незарегистрированные SIM-карты: глава МВД (2)

Важно 18:47

Важно 2 комментариев

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

Читать

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО) (2)

Важно 18:29

Важно 2 комментариев

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Читать

К вашим услугам: СГД теперь исключительно сервисное учреждение для жителей (2)

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 2 комментариев

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Читать

Ждем рекордный мороз? Ночью ожидается основательное похолодание (2)

Новости Латвии 18:11

Новости Латвии 2 комментариев

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Читать

«Нам это здесь не нужно!» Жители против сжигающего мусор завода под Ригой (2)

Важно 18:10

Важно 2 комментариев

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Читать

Бывший игрок сборной Латвии по хоккею Тамбиев стал тренером питерского клуба: СГБ уже в курсе (2)

Важно 18:02

Важно 2 комментариев

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) проинформирована о том, что бывший игрок сборной Латвии по хоккею и самый результативный хоккеист в её истории Леонид Тамбиев стал тренером клуба КХЛ «Санкт-Петербург СКА», сообщили агентству LETA в ведомстве.

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) проинформирована о том, что бывший игрок сборной Латвии по хоккею и самый результативный хоккеист в её истории Леонид Тамбиев стал тренером клуба КХЛ «Санкт-Петербург СКА», сообщили агентству LETA в ведомстве.

Читать