Отвечая на вопрос о том, что Эстония считается одной из первых целей потенциального вторжения РФ, Цахкна признал, что "это очень логично", если просто посмотреть на карту. "Но в реальной жизни мы значительно наращиваем наши возможности. Я думаю, что НАТО сильнее, чем когда-либо. У нас уже есть новые планы обороны, и это означает, что мы не просто ждем. Если Россия вторгнется на нашу территорию, начав сопротивление, мы перенесем войну на территорию России", - предупредил глава эстонского МИДа.

В этом контексте его беспокоит "политическая воля". "Нас беспокоит Европа, готова ли Европа принять решение, встать, стать сильнее", - признался министр.