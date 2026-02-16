Экс-министра энергетики Украины обвиняют в отмывании средств

Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко обвиняется в отмывании средств и участии в преступной организации. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в Telegram Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Детективы НАБУ сообщили о новом подозрении по делу "Мидас" под процессуальным руководством прокурора САП.

По версии следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около 100 млн долларов (84 млн евро) "инвестиций".

Через доверенное лицо Галущенко, известное как "Рокет", была предпринята попытка "отмыть" более 112 млн долларов (94 млн евро) наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе, считают в САП. Средства легализовались через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд, указывают в САП. По ее данным, бенефициарами оформили бывшую жену и четверых детей Галущенко.

На счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, в общей сложности перечислили более 7,4 млн долларов (6,2 млн евро), указывает следствие. По его данным, еще более 1,3 млн швейцарских франков (более 1,4 млн евро) и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.

Часть средств пошла на оплату обучения детей и была размещена на счетах бывшей жены, уточняют в прокуратуре. По ее сведениям, остальную сумму положили на депозит, от которого семья получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.

НАБУ сотрудничает в расследовании с 15 странами.

Дело о коррупции в "Энергоатоме"

Герман Галущенко занимал пост министра энергетики Украины с апреля 2021 года по июль 2025 года, затем президент Украины Владимир Зеленский назначил его на пост министра юстиции страны. НАБУ 10 ноября 2025 года провело обыски у Галущенко, а также в "Энергоатоме" и у давнего соратника президента страны Владимира Зеленского, бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. На фоне скандала 12 ноября Галущенко был отстранен от исполнения обязанностей министра юстиции страны.

По версии следствия, организаторы преступной схемы в "Энергоатоме" требовали "откат" в размере от 10% до 15% стоимости контрактов предприятия. В частности, контрагентам "Энергоатома" приходилось платить "откат", чтобы избежать блокировку платежей за предоставленные услуги, поставленную продукцию или лишения статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".

"Фактически была создана система, при которой стратегическим предприятием с доходом более 200 миллиардов гривен руководили не топ-менеджеры, наблюдательный совет или государство как собственник, а постороннее лицо, которое, не имея полномочий, взяло на себя роль теневого управленца", - говорилось в сообщении НАБУ.

Герман Галущенко 15 февраля был задержан детективами НАБУ при попытке покинуть территорию Украины.