Восемь лам задержали вора быстрее полиции: как это случилось?

Мужчина около 30 лет, по сообщениям местных СМИ, украл у женщины несколько пачек табака. Увидев полицию, он побежал и перелез через забор частной фермы.

Там его уже ждали.

На поле находились восемь лам, принадлежащих фермерам Хайди Прайс и Грэму Оливеру. Животные используются как охранники — обычно против койотов и других хищников.

На этот раз объектом внимания стал человек.

По словам владельцев, ламы галопом подбежали к незваному гостю, сомкнули вокруг него плотное кольцо и начали издавать характерные громкие звуки — смесь гортанного рычания и шипения.

Беглец, как утверждают очевидцы, просто застыл.

Ламы могут достигать почти двух метров в холке и выглядят внушительно. Их «фирменное оружие» — плевок, но до этого дело не дошло.

Хозяин вышел на шум, увидел мужчину в окружении восьми животных и вызвал полицию. Правоохранители прибыли и задержали подозреваемого. Позже его отпустили под залог.

Хайди Прайс позже заявила журналистам:

«Они действовали ответственно, эффективно и организованно. Честно говоря, думаю, они проделали отличную полицейскую работу».

Дополнительный мемный штрих добавила старая история о том, как одна из этих лам ранее пыталась забраться в автобус. Комментаторы тут же вообразили продолжение: если бы вор побежал к дороге, ламы «посадили бы его в автобус для экстрадиции».