Восемь лам задержали вора быстрее полиции: как это случилось?

Редакция PRESS 16 февраля, 2026 16:43

Животные 0 комментариев

В английском графстве Дербишир произошла история, которую соцсети окрестили «гражданским арестом от лам».

Мужчина около 30 лет, по сообщениям местных СМИ, украл у женщины несколько пачек табака. Увидев полицию, он побежал и перелез через забор частной фермы.

Там его уже ждали.

На поле находились восемь лам, принадлежащих фермерам Хайди Прайс и Грэму Оливеру. Животные используются как охранники — обычно против койотов и других хищников.

На этот раз объектом внимания стал человек.

По словам владельцев, ламы галопом подбежали к незваному гостю, сомкнули вокруг него плотное кольцо и начали издавать характерные громкие звуки — смесь гортанного рычания и шипения.

Беглец, как утверждают очевидцы, просто застыл.

Ламы могут достигать почти двух метров в холке и выглядят внушительно. Их «фирменное оружие» — плевок, но до этого дело не дошло.

Хозяин вышел на шум, увидел мужчину в окружении восьми животных и вызвал полицию. Правоохранители прибыли и задержали подозреваемого. Позже его отпустили под залог.

Хайди Прайс позже заявила журналистам:
«Они действовали ответственно, эффективно и организованно. Честно говоря, думаю, они проделали отличную полицейскую работу».

Дополнительный мемный штрих добавила старая история о том, как одна из этих лам ранее пыталась забраться в автобус. Комментаторы тут же вообразили продолжение: если бы вор побежал к дороге, ламы «посадили бы его в автобус для экстрадиции».

 

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)
Важно

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)
Важно

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО) (2)

От присутствия государства — только военная техника: что осталось жителям Латгалии
Важно

От присутствия государства — только военная техника: что осталось жителям Латгалии

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

