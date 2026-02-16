Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Подбородок — случайность эволюции? Учёные заявили, что он нам вообще не нужен

Редакция PRESS 16 февраля, 2026 15:19

Наука 0 комментариев

Мы — единственный вид с настоящим подбородком.

Ни у шимпанзе, ни у горилл, ни даже у неандертальцев его не было. Казалось бы, раз уж природа оставила нам эту костяную «выступающую деталь», значит, в ней есть особый смысл.

Но новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, говорит обратное: подбородок, вероятно, возник… случайно.

Антрополог Норин фон Крамон-Таубадель и её коллеги считают, что это не результат естественного отбора для жевания, речи или красоты. В эволюционной биологии есть термин «spandrel» — побочный продукт других изменений. По мнению авторов, подбородок — именно такой «архитектурный остаток».

Когда у ранних людей увеличивался мозг, череп постепенно менял форму. Угол наклона свода смещался, нижняя часть лица сокращалась, зубы становились меньше.

В результате возник своеобразный «геометрический эффект»: кость в нижней части челюсти просто заполнила пространство, появившееся из-за уменьшения лица и перестройки черепа.

Учёные проанализировали эволюцию черепов гомининов и не нашли убедительных доказательств того, что подбородок формировался под давлением отбора для выживания.

Иными словами, он не помогал лучше разгрызать пищу и не укреплял челюсть.

Он просто остался.

Небольшой костяной выступ, который может придавать лицу характер — или, наоборот, заставлять нас переживать о «втором подбородке».

Иногда эволюция работает не по плану.

Главные новости

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)
Важно

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)

От присутствия государства — только военная техника: что осталось жителям Латгалии
Важно

От присутствия государства — только военная техника: что осталось жителям Латгалии

Страуюма: нам нужно поумнеть. Простите, г-жа экс-премьер — а кому это «нам»? Может всё-таки вам?
Важно

Страуюма: нам нужно поумнеть. Простите, г-жа экс-премьер — а кому это «нам»? Может всё-таки вам? (2)

Кремль: Состав делегации РФ в Женеве расширят

Мир 18:55

Мир 0 комментариев

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Читать
За месяц запретим все незарегистрированные SIM-карты: глава МВД

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

Читать

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Читать

К вашим услугам: СГД теперь исключительно сервисное учреждение для жителей

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Читать

Ждем рекордный мороз? Ночью ожидается основательное похолодание

Новости Латвии 18:11

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Читать

«Нам это здесь не нужно!» Жители против сжигающего мусор завода под Ригой

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Читать

Бывший игрок сборной Латвии по хоккею Тамбиев стал тренером питерского клуба: СГБ уже в курсе

Важно 18:02

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) проинформирована о том, что бывший игрок сборной Латвии по хоккею и самый результативный хоккеист в её истории Леонид Тамбиев стал тренером клуба КХЛ «Санкт-Петербург СКА», сообщили агентству LETA в ведомстве.

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) проинформирована о том, что бывший игрок сборной Латвии по хоккею и самый результативный хоккеист в её истории Леонид Тамбиев стал тренером клуба КХЛ «Санкт-Петербург СКА», сообщили агентству LETA в ведомстве.

Читать