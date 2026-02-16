Подбородок — случайность эволюции? Учёные заявили, что он нам вообще не нужен

Ни у шимпанзе, ни у горилл, ни даже у неандертальцев его не было. Казалось бы, раз уж природа оставила нам эту костяную «выступающую деталь», значит, в ней есть особый смысл.

Но новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, говорит обратное: подбородок, вероятно, возник… случайно.

Антрополог Норин фон Крамон-Таубадель и её коллеги считают, что это не результат естественного отбора для жевания, речи или красоты. В эволюционной биологии есть термин «spandrel» — побочный продукт других изменений. По мнению авторов, подбородок — именно такой «архитектурный остаток».

Когда у ранних людей увеличивался мозг, череп постепенно менял форму. Угол наклона свода смещался, нижняя часть лица сокращалась, зубы становились меньше.

В результате возник своеобразный «геометрический эффект»: кость в нижней части челюсти просто заполнила пространство, появившееся из-за уменьшения лица и перестройки черепа.

Учёные проанализировали эволюцию черепов гомининов и не нашли убедительных доказательств того, что подбородок формировался под давлением отбора для выживания.

Иными словами, он не помогал лучше разгрызать пищу и не укреплял челюсть.

Он просто остался.

Небольшой костяной выступ, который может придавать лицу характер — или, наоборот, заставлять нас переживать о «втором подбородке».

Иногда эволюция работает не по плану.