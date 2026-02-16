Не только яблоко! Какие фрукты самые полезные?

Исследования показывают: такой объём снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Но какие фрукты дают максимум пользы?

Бананы

Источник калия — минерала, который организм не вырабатывает сам. Калий помогает контролировать давление и поддерживать сердце. Плюс витамин B6 для мозга и клетчатка для пищеварения.

Яблоки и груши

Клетчатка, фитохимические вещества и антиоксиданты. Половина пользы — в кожуре. Груши дополнительно богаты медью и калием, что важно для работы сердца и нервной системы.

Ягоды

Черника, малина и ежевика — одни из лидеров по содержанию антиоксидантов. Они помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые повреждают клетки.

Киви

Исследователи из King's College London рекомендовали два–три киви в день для улучшения работы кишечника. В них много растворимой и нерастворимой клетчатки.

Цитрусовые

Апельсины, лимоны, грейпфруты — кладезь витамина C и флавоноидов. Это защита клеток, кожи и сосудов. При этом исследования показывают: апельсиновый сок может снижать риск образования камней в почках, а грейпфрутовый — наоборот повышать.

Авокадо

Да, это фрукт. Богат мононенасыщенными жирами и калием. Поддерживает сердце и микрофлору кишечника. Рекомендуемая порция — от половины до одного плода в день.

Вишня и гранат

Гранат — настоящий чемпион по полифенолам. По некоторым данным, антиоксидантов в нём втрое больше, чем в зелёном чае. Вишня помогает быстрее восстанавливаться после интенсивных нагрузок.

Главное правило? Разнообразие и умеренность.

Не существует одного «самого полезного» фрукта — работает комбинация.