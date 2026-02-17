Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Этой зимой в Латвии насмерть замёрзли уже 20 человек

© LETA 17 февраля, 2026 11:06

В этом году, по данным Государственного судебно-медицинского экспертного центра, в январе и феврале было зарегистрировано 20 смертей, связанных с общим охлаждением тела.

В январе в Латвии начались продолжительные заморозки, температура часто опускалась ниже -20 градусов.

В январе было зафиксировано 12 смертей, причиной которых стало общее охлаждение организма.

Скончались девять мужчин и три женщины в возрасте от 27 до 72 лет. В семи случаях смерть наступила на открытом воздухе или в общественных местах — на улице, в парке, у входов в здания или в брошенных автомобилях в различных регионах Латвии.

В пяти случаях смерть наступила в жилом помещении или других закрытых помещениях, включая неотапливаемые дома.

Наличие алкоголя было обнаружено в четырех случаях, в четырех случаях алкоголь не был обнаружен, а в четырех случаях результаты лабораторных анализов еще не получены.

Между тем, по состоянию на 15 февраля в Латвии зафиксировано еще восемь смертей от общего переохлаждения организма, сообщил Янис Ванагс, старший специалист отдела качества и управления проектами Государственного центра судебно-медицинской экспертизы.

Среди погибших семеро были мужчинами и одна женщина. Возраст умерших варьировался от 35 до 86 лет.

В Риге зарегистрировано четыре случая смерти: два на улице, один на лестничной площадке и один в жилом доме. По одному случаю выявлено в муниципалитетах Аугшдаугава, Резекне, Сигулда и Олайне.

Двое из погибших находились в состоянии алкогольного опьянения, а в двух других случаях алкоголь в организме обнаружен не был.

В других случаях результаты экспертной оценки еще ожидаются.

В зимний период латвийцев настоятельно призывают проявлять особую осторожность, не находиться на улице длительное время без соответствующей одежды и не оставаться в одиночестве, если состояние их здоровья или употребление алкоголя могут повысить риск обморожения. Также рекомендуется проявлять внимание к окружающим, особенно к пожилым людям и тем, кто может оказаться в безвыходной ситуации.

Согласно данным экспертов, в 2024 году в Латвии из-за низких температур погибли 74 человека.

Ранее сообщалось, что в первые две недели февраля служба скорой медицинской помощи (СМП) оказывала помощь и доставляла в медицинские учреждения в среднем от шести до семи человек в день с переохлаждением или обморожением.

Ели вы видите человека, упавшего на улице, лежащего или долго сидящего на одном месте, например, на скамейке, обязательно подойдите и выясните, нужна ли ему помощь. Если человек не реагирует, осторожно потрясите его за плечо и попытайтесь помочь ему подняться и согреться.

Если человек не реагирует на внешние раздражители, следует немедленно позвонить по номеру экстренной помощи 112 или 113.
 

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги
Важно

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента
Важно

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента (1)

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали
Важно

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали (3)

Латвия выделит еще 10 миллионов евро на поддержку Украины

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Европу губит простой чиновник, пока Путин потирает руки: все всё понимают, но…

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

«Здоровое» овсяное молоко? В вашей чашке может быть больше, чем вы думаете!

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Это корзина на 94 евро — много или мало в ней продуктов? Соцсети рассуждают. ФОТО

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

«Латвия — наш дом»: Вейдемане обнаружила, что у русских есть запрос на обучение латышскому

Публицист Элита Вейдемане взяла интервью у педагога Аннии Баумане, которая учит латышскому языку представителей других национальностей. "Конечно, тех, кто действительно хочет вписаться в латышскую среду, с уважением относясь к латышской культуре, истории и языку. Анния показала видеозапись, на которой одна из её учениц по-латышски описывала фотографию: две женщины с пакетами из магазинов. Разумеется, в рассказе ученицы были ошибки, но чувствовалось, как она сама старается их исправить — подбирает правильные слова, нужные окончания, чтобы словесный узор получился ясным и чистым. «Она занимается у меня уже три года», — говорит Анния. Эти занятия даются нелегко, но Анния полна оптимизма: многие русские искренне заинтересованы в освоении латышского языка", - обнаружила Вейдемане.

