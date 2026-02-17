Этой зимой в Латвии насмерть замёрзли уже 20 человек

В январе в Латвии начались продолжительные заморозки, температура часто опускалась ниже -20 градусов.

В январе было зафиксировано 12 смертей, причиной которых стало общее охлаждение организма.

Скончались девять мужчин и три женщины в возрасте от 27 до 72 лет. В семи случаях смерть наступила на открытом воздухе или в общественных местах — на улице, в парке, у входов в здания или в брошенных автомобилях в различных регионах Латвии.

В пяти случаях смерть наступила в жилом помещении или других закрытых помещениях, включая неотапливаемые дома.

Наличие алкоголя было обнаружено в четырех случаях, в четырех случаях алкоголь не был обнаружен, а в четырех случаях результаты лабораторных анализов еще не получены.

Между тем, по состоянию на 15 февраля в Латвии зафиксировано еще восемь смертей от общего переохлаждения организма, сообщил Янис Ванагс, старший специалист отдела качества и управления проектами Государственного центра судебно-медицинской экспертизы.

Среди погибших семеро были мужчинами и одна женщина. Возраст умерших варьировался от 35 до 86 лет.

В Риге зарегистрировано четыре случая смерти: два на улице, один на лестничной площадке и один в жилом доме. По одному случаю выявлено в муниципалитетах Аугшдаугава, Резекне, Сигулда и Олайне.

Двое из погибших находились в состоянии алкогольного опьянения, а в двух других случаях алкоголь в организме обнаружен не был.

В других случаях результаты экспертной оценки еще ожидаются.

В зимний период латвийцев настоятельно призывают проявлять особую осторожность, не находиться на улице длительное время без соответствующей одежды и не оставаться в одиночестве, если состояние их здоровья или употребление алкоголя могут повысить риск обморожения. Также рекомендуется проявлять внимание к окружающим, особенно к пожилым людям и тем, кто может оказаться в безвыходной ситуации.

Согласно данным экспертов, в 2024 году в Латвии из-за низких температур погибли 74 человека.

Ранее сообщалось, что в первые две недели февраля служба скорой медицинской помощи (СМП) оказывала помощь и доставляла в медицинские учреждения в среднем от шести до семи человек в день с переохлаждением или обморожением.

Ели вы видите человека, упавшего на улице, лежащего или долго сидящего на одном месте, например, на скамейке, обязательно подойдите и выясните, нужна ли ему помощь. Если человек не реагирует, осторожно потрясите его за плечо и попытайтесь помочь ему подняться и согреться.

Если человек не реагирует на внешние раздражители, следует немедленно позвонить по номеру экстренной помощи 112 или 113.

