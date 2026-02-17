Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Оппозиционная партия предлагает увеличить жилищные пособия семьям с детьми

© LETA 17 февраля, 2026 12:03

Новости Латвии

Scanpix/REUTERS/Max Rossi

Оппозиционное Национальное объединение (НО) представила поправки к Закону о социальных услугах и социальной помощи, предлагая увеличить коэффициент, используемый при расчете жилищного пособия для семей с детьми, сообщила агентству LETA партия.

НО предлагает повысить коэффициент для домохозяйств, в которых растут дети, в том числе для семей с несовершеннолетними молодыми людьми до 24 лет, если они учатся в общеобразовательных, профессиональных или высших учебных заведениях.

В партии подчеркивают, что в настоящее время к детям применяется тот же коэффициент, что и к трудоспособным лицам без иждивенцев.

Депутат Сейма Илзе Индриксоне (НО) отмечает, что наличие детей в семье значительно увеличивает повседневные расходы, однако при расчете государственной поддержки это не учитывается должным образом. Депутат утверждает, что в настоящее время к семьям с детьми применяется самый низкий возможный коэффициент — такой же, как к трудоспособным лицам, которые содержат только себя. Однако обязанность государства — формировать социальную политику, которая поддерживает семьи и способствует положительному демографическому развитию, подчеркивает Индриксоне.

НО также ссылается на исследование, заказанное Министерством благосостояния, в котором сделан вывод, что установленный законом гарантированный минимальный порог дохода для детей не покрывает даже расходы на питание. Для детей в возрасте от 7 до 14 лет установленный порог составляет 170 евро, в то время как стоимость продуктовой корзины для этой возрастной группы составляет 175 евро. Таким образом, расходы на питание на пять евро превышают сумму, предусмотренную законом.

В свою очередь, для молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет стоимость продуктовой корзины достигает 222 евро, что на 52 евро больше, чем установленный законом минимальный порог.

Таким образом, при действующем регулировании в семье не остается достаточного количества средств даже на покупку продуктов питания для ребенка, что составляет лишь часть всех необходимых расходов, подчеркивает партия.

НО считает, что такая ситуация увеличивает риск детской бедности и социальной изоляции, а также может противоречить принципу равенства перед законом и международным обязательствам Латвии в области защиты прав детей.

Как уже сообщалось, коалиция договорилась для всех четырех групп увеличить коэффициент расчета жилищного пособия на 0,4, сообщила в понедельник после встреты партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня.

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента
«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента (1)

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги
«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

«Я тут думаю в широчайшем масштабе»: Витенбергс о праве не говорить по-русски
«Я тут думаю в широчайшем масштабе»: Витенбергс о праве не говорить по-русски (4)

Бросил лыжи и ушел в лес: почему норвежец так убивался после проигрыша на Олимпиаде

Важно 0 комментариев

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Латвия выделит еще 10 миллионов евро на поддержку Украины

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Важно 0 комментариев

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Европу губит простой чиновник, пока Путин потирает руки: все всё понимают, но…

Мнения 0 комментариев

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

«Здоровое» овсяное молоко? В вашей чашке может быть больше, чем вы думаете!

Азбука здоровья 0 комментариев

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Это корзина на 94 евро — много или мало в ней продуктов? Соцсети рассуждают. ФОТО

Важно 0 комментариев

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента

Важно 0 комментариев

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

