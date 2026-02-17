Оппозиционная партия предлагает увеличить жилищные пособия семьям с детьми

НО предлагает повысить коэффициент для домохозяйств, в которых растут дети, в том числе для семей с несовершеннолетними молодыми людьми до 24 лет, если они учатся в общеобразовательных, профессиональных или высших учебных заведениях.

В партии подчеркивают, что в настоящее время к детям применяется тот же коэффициент, что и к трудоспособным лицам без иждивенцев.

Депутат Сейма Илзе Индриксоне (НО) отмечает, что наличие детей в семье значительно увеличивает повседневные расходы, однако при расчете государственной поддержки это не учитывается должным образом. Депутат утверждает, что в настоящее время к семьям с детьми применяется самый низкий возможный коэффициент — такой же, как к трудоспособным лицам, которые содержат только себя. Однако обязанность государства — формировать социальную политику, которая поддерживает семьи и способствует положительному демографическому развитию, подчеркивает Индриксоне.

НО также ссылается на исследование, заказанное Министерством благосостояния, в котором сделан вывод, что установленный законом гарантированный минимальный порог дохода для детей не покрывает даже расходы на питание. Для детей в возрасте от 7 до 14 лет установленный порог составляет 170 евро, в то время как стоимость продуктовой корзины для этой возрастной группы составляет 175 евро. Таким образом, расходы на питание на пять евро превышают сумму, предусмотренную законом.

В свою очередь, для молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет стоимость продуктовой корзины достигает 222 евро, что на 52 евро больше, чем установленный законом минимальный порог.

Таким образом, при действующем регулировании в семье не остается достаточного количества средств даже на покупку продуктов питания для ребенка, что составляет лишь часть всех необходимых расходов, подчеркивает партия.

НО считает, что такая ситуация увеличивает риск детской бедности и социальной изоляции, а также может противоречить принципу равенства перед законом и международным обязательствам Латвии в области защиты прав детей.

Как уже сообщалось, коалиция договорилась для всех четырех групп увеличить коэффициент расчета жилищного пособия на 0,4, сообщила в понедельник после встреты партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня.