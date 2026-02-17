Слияние и ликвидация детских садов в Риге: полный список — ваш там есть?

В этом году 31 августа планируется ликвидировать 8-е дошкольное учебное заведение Риги, передав реализацию общеобразовательных программ 197-му дошкольному учебному заведению Риги. Кроме того, с 1 сентября 197-е дошкольное учебное заведение Риги будет называться «Дошкольное учебное заведение Риги «Даугавгрива».

Также 31 августа планируется ликвидировать 232-е дошкольное учебное заведение Риги, передав реализацию общеобразовательных программ дошкольному учебному заведению Риги «Рукитис».

Также планируется ликвидировать детский сад «Liepiņa», передав реализацию общеобразовательной программы дошкольному учебному заведению № 169 в Риге. После реформы с 1 сентября 169-е дошкольное учебное заведение будет называться «Rīgas Sarkandaugavas pirmskola» (Дошкольное учебное заведение «Саркандаугава»).

Ликвидации подвергнется также 81-е дошкольное учебное заведение, передавая реализацию программы «Kamolītim». После ликвидации 172-го детского сада программу будет обеспечивать 173-е дошкольное учебное заведение Риги.

С 31 августа, после ликвидации 125-го дошкольного учебного заведения Риги, программу общего образования будет реализовывать 229-е дошкольное учебное заведение. В свою очередь, программа ликвидируемого 7-го дошкольного учреждения в Риге будет реализовываться 41-м дошкольным учебным заведением в Риге.

104-й детский сад в Риге будет присоединен к дошкольному учебному заведению «Kurzeme», а детский сад «Margrietiņa» — к «Kamenītei». Дошкольное учебное заведение «Zilbīte» будет присоединено к «Dzintariņam», предусматривает проект решения.

Дума также планирует реорганизовать 44-е дошкольное учебное заведение Риги и дошкольное учебное заведение «Grīziņkalns», объединив их с 1 сентября и создав новое дошкольное учебное заведение по адресу Vārnu iela 13a, присвоив ему название «Дошкольное учебное заведение «Grīziņkalns»».

Также планируется реорганизовать 132-е дошкольное учебное заведение Риги «Иевина» и дошкольное учебное заведение Риги «Спридитис», объединив их и создав с 1 сентября новое дошкольное учебное заведение по адресу ул. Пурслас, 16, присвоив ему название «Дошкольное учебное заведение Риги «Пумпурини»».

Также будет реорганизовано дошкольное учебное заведение № 124 «Dzērvenīte» и дошкольное учебное заведение Ziepniekkalna, объединив их и создав 1 сентября новое дошкольное учебное заведение — Рижское дошкольное учебное заведение «Ziepniekkalns» — по адресу ул. Свете, 7.

Также dome планирует определить, что в 2027 году будет объединено дошкольное учебное заведение Риги «Imanta» с дошкольным учебным заведением Риги «Dardedze», оценив предложение специальных дошкольных образовательных программ в районе Иманты. Согласно опубликованной информации обоих учебных заведений, они оба реализуют специальные образовательные программы.

Ранее заместитель председателя совета Вилнис Кирсис заявил, что в Риге планируется физически закрыть десять зданий детских садов, а еще несколько дошкольных учебных заведений будут реорганизованы, что означает, что детские сады в этих местах останутся, но юридически они будут объединены, что позволит сэкономить административные ресурсы. В качестве примера вице-мэр упомянул два соседних детских сада на улице Слокас, 126 и 126а, администрация и делопроизводство которых будут объединены в одно.

Кирсис подчеркнул, что там, где детские сады будут закрыты полностью, другие дошкольные учебные заведения находятся всего в паре кварталов.