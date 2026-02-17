Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 17. Февраля Завтра: Donats, Konstance
Доступность

Слияние и ликвидация детских садов в Риге: полный список — ваш там есть?

© LETA 17 февраля, 2026 11:58

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В следующем году в Иманте планируется объединить два детских сада со специальными образовательными программами, согласно проекту решения Рижскоой думы о мерах по совершенствованию сети образовательных учреждений Рижской муниципалитета в 2026 году.

В этом году 31 августа планируется ликвидировать 8-е дошкольное учебное заведение Риги, передав реализацию общеобразовательных программ 197-му дошкольному учебному заведению Риги. Кроме того, с 1 сентября 197-е дошкольное учебное заведение Риги будет называться «Дошкольное учебное заведение Риги «Даугавгрива».

Также 31 августа планируется ликвидировать 232-е дошкольное учебное заведение Риги, передав реализацию общеобразовательных программ дошкольному учебному заведению Риги «Рукитис».

Также планируется ликвидировать детский сад «Liepiņa», передав реализацию общеобразовательной программы дошкольному учебному заведению № 169 в Риге. После реформы с 1 сентября 169-е дошкольное учебное заведение будет называться «Rīgas Sarkandaugavas pirmskola» (Дошкольное учебное заведение «Саркандаугава»).

Ликвидации подвергнется также 81-е дошкольное учебное заведение, передавая реализацию программы «Kamolītim». После ликвидации 172-го детского сада программу будет обеспечивать 173-е дошкольное учебное заведение Риги.

С 31 августа, после ликвидации 125-го дошкольного учебного заведения Риги, программу общего образования будет реализовывать 229-е дошкольное учебное заведение. В свою очередь, программа ликвидируемого 7-го дошкольного учреждения в Риге будет реализовываться 41-м дошкольным учебным заведением в Риге.

104-й детский сад в Риге будет присоединен к дошкольному учебному заведению «Kurzeme», а детский сад «Margrietiņa» — к «Kamenītei». Дошкольное учебное заведение «Zilbīte» будет присоединено к «Dzintariņam», предусматривает проект решения.

Дума также планирует реорганизовать 44-е дошкольное учебное заведение Риги и дошкольное учебное заведение «Grīziņkalns», объединив их с 1 сентября и создав новое дошкольное учебное заведение по адресу Vārnu iela 13a, присвоив ему название «Дошкольное учебное заведение «Grīziņkalns»».

Также планируется реорганизовать 132-е дошкольное учебное заведение Риги «Иевина» и дошкольное учебное заведение Риги «Спридитис», объединив их и создав с 1 сентября новое дошкольное учебное заведение по адресу ул. Пурслас, 16, присвоив ему название «Дошкольное учебное заведение Риги «Пумпурини»».

Также будет реорганизовано дошкольное учебное заведение № 124 «Dzērvenīte» и дошкольное учебное заведение Ziepniekkalna, объединив их и создав 1 сентября новое дошкольное учебное заведение — Рижское дошкольное учебное заведение «Ziepniekkalns» — по адресу ул. Свете, 7.

Также dome планирует определить, что в 2027 году будет объединено дошкольное учебное заведение Риги «Imanta» с дошкольным учебным заведением Риги «Dardedze», оценив предложение специальных дошкольных образовательных программ в районе Иманты. Согласно опубликованной информации обоих учебных заведений, они оба реализуют специальные образовательные программы.

Ранее заместитель председателя совета Вилнис Кирсис заявил, что в Риге планируется физически закрыть десять зданий детских садов, а еще несколько дошкольных учебных заведений будут реорганизованы, что означает, что детские сады в этих местах останутся, но юридически они будут объединены, что позволит сэкономить административные ресурсы. В качестве примера вице-мэр упомянул два соседних детских сада на улице Слокас, 126 и 126а, администрация и делопроизводство которых будут объединены в одно.

Кирсис подчеркнул, что там, где детские сады будут закрыты полностью, другие дошкольные учебные заведения находятся всего в паре кварталов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента
Важно

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента (1)

«Она просто не нашла себя»: музыкант Микс Дукурс рассказал о гибели сестры
Важно

«Она просто не нашла себя»: музыкант Микс Дукурс рассказал о гибели сестры

«Я тут думаю в широчайшем масштабе»: Витенбергс о праве не говорить по-русски
Важно

«Я тут думаю в широчайшем масштабе»: Витенбергс о праве не говорить по-русски (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Бросил лыжи и ушел в лес: почему норвежец так убивался после проигрыша на Олимпиаде

Важно 16:55

Важно 0 комментариев

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Читать
Загрузка

Латвия выделит еще 10 миллионов евро на поддержку Украины

Новости Латвии 16:42

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

Читать

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Важно 16:38

Важно 0 комментариев

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Читать

Европу губит простой чиновник, пока Путин потирает руки: все всё понимают, но…

Мнения 16:33

Мнения 0 комментариев

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

Читать

«Здоровое» овсяное молоко? В вашей чашке может быть больше, чем вы думаете!

Азбука здоровья 16:27

Азбука здоровья 0 комментариев

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Читать

Это корзина на 94 евро — много или мало в ней продуктов? Соцсети рассуждают. ФОТО

Важно 16:22

Важно 0 комментариев

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

Читать

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

Читать