«Это полный абсурд», — говорит Козлов. Частоты — это технический ресурс, как воздух или вода. Никто не имеет права запрещать частным компаниям вещать на русском языке, если это не угрожает национальной безопасности. Попытка обосновать языковые ограничения «государственными частотами» — это открытая дискриминация. Такая инициатива противоречит Конституции Латвии, которая гарантирует свободу выражения и доступ к информации, а также законам о прессе и европейским нормам медиаплюрализма.

«Любые попытки ограничить русскоязычное вещание под прикрытием формальных аргументов — это не регулирование, а давление на граждан», — отмечает Козлов. Сейчас в стране уже были шаги, ограничивающие возможности русской прессы, образования и общения на русском языке в медицине и сервисах. Инициатива Аболиньша продолжает этот тренд, ставя под угрозу право миллионов людей на доступ к информации и свободное выражение своей культуры. Козлов подчеркивает: частные радиостанции создают контент, инвестируют в журналистику и дают рабочие места.

Ограничение их права вещать на русском языке — это удар по свободе слова, медиаплюрализму и демократическим принципам Латвии. «Государство может регулировать технический ресурс, но оно не имеет права диктовать язык и содержание частного вещания», — резюмирует Андрей Козлов. Попытки «очистить эфир» от русского языка — это не защита интересов государства, а дискриминация и нарушение демократии.