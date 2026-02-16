Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Попытки «очистить эфир» от русского языка — это не защита интересов государства, а дискриминация: Андрей Козлов

Редакция PRESS 16 февраля, 2026 22:45

Недавно Иварс Аболиньш предложил постепенно закрыть русскоязычные частные радиостанции в Латвии, аргументируя это тем, что радиочастоты «принадлежат государству» и государство может распоряжаться ими по своему усмотрению. Данную новость комментирует предприниматель Андрей Козлов.

«Это полный абсурд», — говорит Козлов. Частоты — это технический ресурс, как воздух или вода. Никто не имеет права запрещать частным компаниям вещать на русском языке, если это не угрожает национальной безопасности. Попытка обосновать языковые ограничения «государственными частотами» — это открытая дискриминация. Такая инициатива противоречит Конституции Латвии, которая гарантирует свободу выражения и доступ к информации, а также законам о прессе и европейским нормам медиаплюрализма.

«Любые попытки ограничить русскоязычное вещание под прикрытием формальных аргументов — это не регулирование, а давление на граждан», — отмечает Козлов. Сейчас в стране уже были шаги, ограничивающие возможности русской прессы, образования и общения на русском языке в медицине и сервисах. Инициатива Аболиньша продолжает этот тренд, ставя под угрозу право миллионов людей на доступ к информации и свободное выражение своей культуры. Козлов подчеркивает: частные радиостанции создают контент, инвестируют в журналистику и дают рабочие места.

Ограничение их права вещать на русском языке — это удар по свободе слова, медиаплюрализму и демократическим принципам Латвии. «Государство может регулировать технический ресурс, но оно не имеет права диктовать язык и содержание частного вещания», — резюмирует Андрей Козлов. Попытки «очистить эфир» от русского языка — это не защита интересов государства, а дискриминация и нарушение демократии.

Не проходите мимо: от мороза уже погибло 12 человек — младшему 27 лет
Не проходите мимо: от мороза уже погибло 12 человек — младшему 27 лет (1)

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)
Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО) (1)

Два парня стали самыми молодыми миллиардерами Европы, научив любого желающего создавать сайты
Два парня стали самыми молодыми миллиардерами Европы, научив любого желающего создавать сайты

Не проходите мимо: от мороза уже погибло 12 человек — младшему 27 лет

В первые две недели февраля служба неотложной медицинской помощи (СНМП) в среднем за сутки оказывала помощь и доставляла в лечебные учреждения в среднем шесть-семь человек с переохлаждением или обморожением.

Одно падение — четыре операции: и всё же Линдси Вонн не жалеет, что приехала на Олимпиаду

Горнолыжнице Линдси Вонн, упавшей в самом начале трассы на Олимпийских играх в Италии, в субботу предстоит очередная — четвертая — операция на ноге. После этого, надеется спортсменка, она сможет вернуться в США, где ее ожидает еще как минимум одна операция.

Росликов объясняет уход депутатов из «Стабильности!» давлением спецслужб и разногласиями по Украине

Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов объясняет уход нескольких депутатов из фракций партии в Сейме и Рижской думе как разногласиями по украинскому вопросу, так и "давлением спецслужб" на партию, отмечая при этом, что это не ставит под угрозу участие партии в осенних парламентских выборах.

Два парня стали самыми молодыми миллиардерами Европы, научив любого желающего создавать сайты

Два вчерашних студента из Стокгольма за год превратили эксперимент с ИИ в компанию стоимостью миллиарды долларов. Их платформа Lovable обещает то, о чем давно мечтали предприниматели: создавать сайты и приложения без навыков программирования. Проект стремительно набрал аудиторию, привлек сотни миллионов инвестиций и сделал своих основателей одними из самых молодых миллиардеров Европы.

Страуюма: нам нужно поумнеть. Простите, г-жа экс-премьер — а кому это «нам»? Может всё-таки вам?

Наш очередной политик из «бывших» - на сей раз экс-премьер Лаймдота Страуюма – выступила в роли мудрой совы из анекдота про мышей. «Сова, сова, - что сделать, чтобы нас не ели?» - «А вы станьте ежиками!» - «А как стать то?» - «Не знаю, это уже детали, а я стратегией занимаюсь». Так и Страуюма: нам, говорит, нужно поумнеть.   

Плащ-невидимка ближе, чем кажется? Учёные копируют трюки осьминогов

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

