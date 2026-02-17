Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия ноту

По его словам, в ноте содержится просьба распространить ее среди всех государств - участников Конвенции по запрещению химоружия. Тарабрин утверждает, что токсины, включая эпибатидин, регулируются Конвенцией о запрещении бактериологического и токсинного оружия, а потому не могут быть предметом дискуссии в ОЗХО, передало агентство ТАСС.

Пятнадцать государств призвали к прозрачному расследованию

Ранее, 16 февраля, Германия и еще 14 государств в совместном заявлении призвали провести "тщательное и прозрачное расследование" обстоятельств смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального "в свете последних данных". Авторы документа выразили соболезнования семье оппозиционера и подчеркнули, что ответственность за его смерть "лежит исключительно на российских властях".

The Insider: Задержаны минимум 15 человек

Во вторую годовщину смерти Навального десятки человек с цветами, в том числе западные дипломаты, пришли на Борисовское кладбище, где он похоронен. По данным канала, туда приехали представители нескольких европейских дипмиссий - Германии, Италии, Испании, Польши, Латвии и других. У кладбища дежурили несколько автомобилей Росгвардии с буквой Z на капоте, а также сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму (Центра "Э") в масках.

Между тем, как подсчитал портал The Insider, в России задержали минимум 15 человек в связи с памятными знаками. В Уфе за день при возложении цветов задержали минимум девятерых, уточнил портал "ОВД-Инфо". Всех отпустили без составления протоколов, но большинству выписали предостережение.

В Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю Александру Чуракову, которая пыталась оставить фотографию Навального у памятника жертвам политических репрессий. Ей может грозить статья о демонстрации запрещенной символики, сообщили в "ОВД-Инфо". Статья предусматривает административный арест.

Перед смертью помещали в ШИЗО 27 раз

Лидер российской оппозиции и основатель "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный при невыясненных обстоятельствах скончался 16 февраля 2024 года в исправительной колонии "Полярный волк" (ИК-3) в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Перед этим политик был отправлен в штрафной изолятор (ШИЗО) в 27-й раз.

В России ни одного независимого расследования причин смерти Навального до сих пор опубликовано не было. По данным Следственного комитета России (СКР), которые придала огласке в августе 2024 года вдова политика Юлия Навальная, он умер в результате "комбинированного заболевания". Более ста российских врачей потребовали от СКР возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности сотрудников ФСИН, которые, по их мнению, могут быть виновны в смерти Навального.

Пять стран Европы: Алексея Навального отравили эпибатидином

Накануне второй годовщины смерти оппозиционера Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды сообщили, что Алексей Навальный "с высокой долей вероятности" погиб из-за отравления эпибатидином - редким токсином, извлекаемым из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Он может также синтезироваться в лаборатории. К выводу об использовании токсина пришли независимо друг от друга эксперты этих стран, проанализировав образцы биологических материалов Навального, которые после смерти политика смогли вывезти в Европу его родственники.

В Кремле обвинения в адрес российских властей в отравлении Навального назвали "предвзятыми и ни на чем не основанными". "Мы их решительно отвергаем", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Депутат Европарламента заявил о важности подключения ОЗХО

Депутат Европарламента Сергей Лагодинский в свою очередь заявил о важности подключения к делу Организации по запрещению химического оружия. О том, что с выводами пяти европейских государств ознакомили ее гендиректора, 14 февраля сообщил и министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul).

"Действие эпибатидина в двести раз сильнее морфия. Он парализует дыхательные мышцы. Жертвы мучительно задыхаются. Никто, кроме приспешников Путина, не сможет рассказать, как именно прошел день 16 февраля 2024 года (в который погиб Алексей Навальный. - Ред.) в российской колонии. Но ясно одно: у российских властей была возможность, мотив и средства, чтобы отравить Навального", - отметил министр.