Несмотря на наличие всех необходимых документов, включая тест на антитела к бешенству, заболевание проявилось лишь спустя несколько месяцев после ввоза. Инкубационный период болезни может достигать полугода, поэтому животные долго выглядят здоровыми.

PVD подчеркивает, что в последние годы неоднократно выявлялись случаи поддельных сертификатов о вакцинации, и напоминает: ввоз потенциально зараженных животных угрожает здоровью людей и других животных.

Служба также призывает регулярно вакцинировать домашних питомцев и немедленно сообщать ветеринарам о любых подозрительных симптомах. В Латвии последние случаи бешенства у диких животных были зафиксированы в 2010 году, у домашних — в 2012-м, и страна официально считается свободной от этой болезни.