Прячутся на родине: Латвия может начать выдавать своих граждан Британии для суда

Минюст отмечает, что в настоящее время, на основании заключённых международных договоров, выдача латвийских граждан возможна в страны Европейского союза (ЕС), а также в США, Исландию, Норвегию и Австралию. Великобритания до 2020 года была членом ЕС.

Законопроект «О выдаче латвийских граждан в Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии» предусматривает, что латвийских граждан и неграждан можно будет выдавать Великобритании для уголовного преследования, суда и исполнения наказания, поясняет министерство.

Латвия внесла оговорку к статье 603 Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией, согласно которой латвийские граждане не выдаются Великобритании, однако это соглашение не ратифицировано Сеймом, и решение о выдаче граждан должно принимать парламент.

Британские органы неоднократно обращались к ответственным учреждениям Латвии с целью способствовать сотрудничеству в вопросе выдачи своих граждан Великобритании, поскольку есть основания полагать, что отдельные лица, находящиеся в Латвии, совершили особо тяжкие преступления, сообщает министерство.

Кабмин поддержал законопроект, но для окончательного вступления в силу потребуется дальнейшее рассмотрение в Сейме.