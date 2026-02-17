Владельцы квартир, домов, гаражей: налог на недвижимость — кому платить и сколько?

Владельцы квартир и другой недвижимой собственности привыкли, что раз в году из местного самоуправления приходит уведомление об оплате налога на недвижимость (NiN). И хотя для большинства владельцев это не самая расходная статья в семейном бюджете, но у любой семьи не лишние 50, 80, 150 и тем более несколько сотен евро, как бывает в иных районах столицы и ее окрестностях, где владельцы недвижимости отдают каждый год самоуправлению заметные суммы за свою же личную собственность.

Хотя налог на недвижимость жители платят уже два десятка лет, порой все еще возникают вопросы: «За что платить? Собственность-то моя. Платил при покупке квартиры, платил за оформление покупки, за занесение в Земельную книгу; продавец в свою очередь уплатил налог с суммы продажи; теперь я плачу каждый месяц за обслуживание, коммунальные услуги и потенциальный ремонт дома, и с этой суммы за каждую позицию тоже снимается налог – 12 и 21%, а кто-то еще выплачивает отдельно и арендную плату за землю под домом».

Иной в сердцах скажет: «Да я уже десять раз переплатил за эту «хрущевку», «литовку», «сталинку»!» Действительно, есть о чем задуматься. Правда, смысла в этих размышлениях нет. А есть законы, правила Кабинета министров и графики оплаты всего, чем пользуемся, даже если это наша собственность.

Поэтому вместо ахов и охов надо понять правила, в данном случае налогообложения недвижимости, и обходить риски, которые увеличивают размер этого оброка...

1 Декларируйтесь, господа

Первый вариант, который дает владельцу собственности возможность сократить расходы на уплату NiN, – это не оставлять недвижимость без декларирования. То есть декларировать хоть кого-то, пусть и «мертвые души».

Так, в читательской почте были вопросы, когда человек, купивший квартиру, в ней не живет и там никто не задекларирован, или даже кто-то живет, но декларации нет. Это прямой путь в резкому повышению налога на недвижимость.

На жилье, где никто не задекларирован, установлен налог в размере 1,5% от кадастровой стоимости имущества, даже если владельцу собственности полагаются льготы на налог на недвижимость как пенсионеру или инвалиду, например. Сравните: кадастровая стоимость квартиры - 20 000 евро. Если в квартире кто-то задекларирован, то налог составит 40 евро в год, если нет - 300 евро. Разница есть?

Если собственник предполагает, что отсутствие жильца снизит коммунальные платежи, то очень ошибается. На квартиру, где никто не задекларирован, выписываются все коммунальные счета из расчета на одного человека – например, оплаты вывоза мусора и циркуляции воды не избежать, даже если водяные счетчики в квартире показывают ноль потребления.

Повышенная ставка NIN в свое время была введена, чтобы унять аппетиты риелторов, которые скупили десятки, сотни квартир и земельных участков в ожидании повышения цен на них. Было решено наказать их деньгами. Но расплачиваются-то простые люди — те, у кого, кроме квартиры, например, есть небольшой участок земли за городом или доставшаяся в наследство квартира, в которой никто не живет...

2 Пенсионеры, инвалиды, дети...

Законом установлен довольно обширный перечень налоговых льгот на недвижимое имущество. Плюс местные самоуправления могут дополнительно устанавливать свои льготы. Например, в Риге льготу в размере 90% могут получить:

- лица, признанные нуждающимися в установленном законом порядке или отдельным решением Рижской социальной службы;

- одинокие пенсионеры, одинокие инвалиды 1-й или 2-й группы;

- лица, которые на 1 января таксационного года были опекунами ребенка, получающего пенсию по потере кормильца;

- лица, получающие пенсию по потере кормильца, если им самим принадлежит квартира;

- льгота распространяется и на ребенка в возрасте до 24 лет при условии, что он учится на дневном отделении вуза или школы и не работает;

- дети-инвалиды; лица, у которых есть общая декларация места жительства с ребенком-инвалидом, если он является ребенком этого лица или его супруга, внуком, братом или сестрой.

Также установлены категории, которые получают льготы в размере 70 и 50%.

Чтобы получить льготу в Риге, надо зарегистрировать официальную электронную почту или e-mail для коммуникации с финансовым департаментом Рижской думы. Новая норма действует и для старых, и для новых налогоплательщиков и получателей льгот на уплату NIN.

Однако требование не относится к пенсионерам, инвалидам 1-й и 2-й групп, малоимущим, «чернобыльцам», политически репрессированным.

О том, как отправить сообщение в финансовый департамент Риги, можно узнать на сайте департамента:

- pip.riga.lv

Обратите внимание

Размер налога может измениться

Финансовый департамент Рижского самоуправления сообщил владельцам недвижимости о том, что уведомления об оплате налога на недвижимость (NiN) будут разосланы жителям и компаниям до 16 февраля...

Для расчета налога на 2026 год используются фискально-кадастровые данные, зарегистрированные в Государственной кадастровой информационной системе по состоянию на 1 января 2026-го.

Порядок расчета и ставки налога в 2026 году не изменились по сравнению с 2025-м. Однако – внимание! - для многих налогоплательщиков сумма налога NiN может измениться вследствие изменения кадастровой стоимости недвижимости.

По данным Государственной земельной службы, в конце 2025 года фискально-кадастровая стоимость была пересчитана для объектов, по которым была обновлена информация в течение 2025-го. Так, в 2026 году наиболее значительные изменения произошли в оценке земельных участков:

- в 67% случаях фискально-кадастровая стоимость снизилась;

- в 16% случаев увеличилась;

- в 17% случаев осталась прежней (на уровне 2025 года).

Если собственник обнаружил в уведомлении другую сумму по сравнению с 2025-м, уточнить причины изменений можно в Государственной земельной службе:

- на портале www.vzd.gov.lv;

- по информационному телефону +371 67038800.

Информацию о расчете NiN, сроках оплаты, порядке предоставления льгот и других сопутствующих услуг предоставляет финансовый департамент Риги:

- pip.riga.lv;

- бесплатный телефон – 1201; для звонков из-за границы - +371 67012222.

Такие разные ставки

Как рассчитывается NiN?

Закон о налоге на недвижимость регламентирует налоговые ставки от 0,2 до 3% от кадастровой стоимости недвижимости, а устанавливает их местное самоуправление...

Налоговую ставку, которая превышает 1,5% от кадастровой стоимости, самоуправление устанавливает в случаях, когда недвижимость не содержится в установленном нормативными актами порядке.

Ставка 1,5% применяется к необработанной сельскохозяйственной земле, если ее площадь превышает 1 га.

Деградирующие среду, разрушающиеся и угрожающие безопасности людей строения облагаются налоговой ставкой 3% от кадастровой стоимости (по решению местного самоуправления).

Если самоуправление не установило свои ставки, то действуют регламентированные законом:

- на землю; на здание и его часть; инженерные сооружения - 1,5% от кадастровой стоимости;

- на жилые дома, независимо от того, раздельная ли это собственность, часть дома, нежилое помещение, которое используется под жилье, а также группа помещений, использование которых связано с жильем (гаражи, автостоянки, погреба, склады и хозяйственные помещения), если они используются для хозяйственной деятельности:

- 0,2% от кадастровой стоимости, которая не превышает 56 915 евро;

- 0,4% – выше 56 915 евро, но не более 106 715 евро;

- 0,6% – от кадастровой стоимости свыше 106 715 евро.

В Риге, например, примерно 85% рижан живут в типовых квартирах, и их жилье облагается налогом по ставке от 0,2 до 0,6%. Порядок применения ставок налога на недвижимость регламентируют правила Рижской думы № 148 «О налоге на недвижимое имущество в Риге»...

Оксана ПЕТРЕНКО