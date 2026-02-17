Министр внутренних дел Рихардс Козловскис (JV) поясняет, что при разработке более строгих условий въезда граждан третьих стран в Латвию в 2025 году стремился к разумному балансу между потребностями работодателей, сектора образования и национальной безопасности.

План действий, утвержденный Кабинетом министров, является хорошей основой для совершенствования регулирования, но в процессе были внесены дополнительные предложения, которые будут способствовать ужесточению и уточнению правил.

Козловскис отмечает, что, например, в отношении студентов из третьих стран, если до сих пор университеты могли налагать санкции на студента за пропуск лекций в течение 14 дней по необоснованным причинам, то JV предлагает сократить количество пропущенных дней до трех.

Утвержденный Кабинетом Министров план действий содержит ряд дополнительных инструментов для более строгого контроля за проживанием граждан третьих стран, например, предусмотрен залог для обеспечения покрытия расходов, связанных с высылкой иностранца в случаях аннулирования визы или вида на жительство, запрет на воссоединение семей для студентов бакалавриата и магистратуры из стран, не входящих в НАТО, а также ужесточение требований к уровню владения английским языком.

В сфере трудоустройства планируется ограничить возможности работодателей приглашать граждан третьих стран на простые профессии, предоставив такую ​​возможность только компаниям класса А по рейтинговой системе Государственной налоговой службы, распространить запрет на приглашение иностранцев на физических лиц, а также, по примеру 14 других государств-членов ЕС, запретить привлечение граждан третьих стран в компании по трудоустройству.

Анализ данных о миграционных тенденциях показал, что в последние годы растет число граждан третьих стран, въезжающих в Латвию с целью трудоустройства и учебы. Злоупотребление миграционными условиями может создавать серьезные риски и проблемы, в том числе риски для теневой экономики, безопасности и общественного порядка, а также напряженность в обществе, отмечается в Совместном заявлении.

Государственная пограничная служба в сотрудничестве со Службой государственной безопасности обеспечивает постоянный контроль за въездом иностранцев в Латвию путем проведения регулярных рейдов и проверки наличия у граждан третьих стран законных оснований для пребывания в Латвии.

Данные показывают, что в 2024 году во въезде в Латвию было отказано на 30% больше иностранцев, чем в 2023 году. За этот год было проведено более 200 рейдов, проверено 5106 граждан третьих стран, среди которых у восьми человек были обнаружены недействительные виды на жительство.

В сфере высшего образования с 2022 года действует соглашение между несколькими министерствами и 15 латвийскими высшими учебными заведениями о передовом опыте привлечения иностранных студентов, и на его основе в качестве дополнительных критериев контроля для студентов из третьих стран были введены успеваемость и посещаемость лекций.

Министерство внутренних дел разработало новую правовую основу для более строгого контроля за въездом граждан третьих стран после консультаций с Государственной пограничной службой, Управлением по вопросам гражданства и миграции, Службой государственной безопасности, Государственной полицией, Консульским отделом Министерства иностранных дел, Государственной налоговой службой, Государственным агентством занятости, Государственной инспекцией труда, Продовольственно-ветеринарной службой, Государственным агентством развития образования и Рижской муниципальной полицией.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года Совет Европейского союза (ЕС) одобрил предварительное соглашение о Механизме солидарности в рамках Пакта о миграции и убежище, однако Министерство внутренних дел Латвии обещает продолжить переговоры, надеясь, что Латвии все же будет предоставлено исключение из участия в механизме приема лиц, ищущих убежища на ее территории.

Механизм солидарности предусматривает участие государств-членов ЕС в совместном управлении миграционной ситуацией, оказывая поддержку тем странам ЕС, которые сталкиваются с усилением миграционного давления. Несмотря на то, что пять других государств-членов, помимо Латвии, не поддержали это решение, оно было одобрено квалифицированным большинством голосов.

Министерство внутренних дел продолжит диалог о применении исключения для Латвии в рамках механизма солидарности, обосновывая эту просьбу тем, что Латвия уже вносит значительный вклад в общую безопасность ЕС, в том числе защищая внешние границы всего ЕС и НАТО от гибридных атак, осуществляемых российскими и белорусскими властями, включая использование мигрантов в своих целях, инвестируя значительные ресурсы в строительство границ, а также оказывая поддержку народу Украины.

Латвия планирует внести свой вклад в механизм солидарности, используя только третий тип солидарного вклада — альтернативные меры поддержки или другие виды поддержки, которые снижают миграционную нагрузку в основных странах прибытия, например, путем предоставления экспертных знаний или технической поддержки.

В ноябре прошлого года Европейская комиссия (ЕК) опубликовала доклад о прогнозах миграции на 2026 год и классификации государств-членов по уровню миграционного давления. ЕК также предложила создать ежегодный резерв солидарности.

Также сообщалось, что в декабре прошлого года Кабинет министров концептуально поддержал предложения Министерства внутренних дел (МВД) по улучшению регулирования проживания граждан третьих стран, однако это все еще требует подготовки и последующего утверждения правительством и Сеймом изменений в нормативных актах.

Предложения, включенные в информационный доклад, рассмотренный правительством, касаются областей образования, занятости, налогообложения и иммиграционного контроля. Предполагается, что все учреждения, ответственные за реализацию мер, указанных в информационном докладе, должны будут отчитаться перед Министерством внутренних дел о ходе их реализации к марту следующего года, а министерство, в свою очередь, представит правительству отчет о ходе их реализации к сентябрю 2026 года.

В числе запланированных мер – обязательное внесение всеми студентами первого курса из третьих стран залога, покрывающего расходы на возвращение иностранца в случае аннулирования визы или вида на жительство.

Это условие будет стимулировать студентов подавать заявки на обучение в Латвии, целью въезда в которую является именно учеба, а не, например, трудоустройство, подтвердит серьезность намерений этих студентов в отношении учебы, а также послужит гарантией покрытия расходов на проживание и/или возврат средств в случае прекращения обучения в Латвии. Таким образом, по мнению Министерства внутренних дел, такое условие может стать важным инструментом для снижения рисков злоупотребления условиями въезда и проживания.

Аналогичным образом, в отношении студентов из третьих стран планируется пересмотреть количество учреждений, проводящих тестирование по английскому языку, результаты тестов которых приравниваются к государственному экзамену по английскому языку. Это необходимо для предотвращения случаев, зафиксированных до сих пор ответственными органами, когда граждане третьих стран с очень низким или практически отсутствующим уровнем владения английским языком принимаются в латвийские высшие учебные заведения для обучения на английском языке и въезжают в Латвию.

В целях снижения рисков злоупотребления условиями, в предложениях, касающихся студентов из третьих стран, планируется изменить существующую процедуру и исключить возможность приглашения университетами членов их семей помимо студентов бакалавриата и магистратуры.