Перебьёмся: правительство отказалось менять Закон о труде в пользу работника

Оценка должна была быть представлена к 2 декабря 2025 года, а в случае необходимости следовало подготовить поправки к нормативным актам. Однако в отчете Министерства благосостояния говорится, что задача выполнена, и никаких изменений в законах не будет.

Латвийский союз свободных профсоюзов в целом поддержал предложение, но Латвийская конфедерация работодателей выразила обеспокоенность тем, что на практике могут возникнуть риски злоупотребления такой нормой.

Свои возражения был и Латвийской торгово-промышленной палаты.

По мнению обеих организаций, закон о труде уже сейчас обеспечивает достаточную правовую основу для взаимного согласия работодателей и работников по вопросам организации труда, включая временное отсутствие на работе по объективным причинам.

(Diena)