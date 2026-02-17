Изображения Второй Пунической войны, которую Ганнибал вел против древних римлян, давно предполагали, что у него была армия боевых слонов. Однако подтверждения этому не было, пока останки животного не нашли неподалеку от Кордовы при раскопках слоев, относящихся к Железному веку.

«За вычетом изделий из слоновой кости, в Европе археологи очень редко находят останки слонов», — пишет коллектив исследователей в научной статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science: Reports.

Ганнибал считается одним из самым успешных полководцев античности. Он повел свою армию из Карфагена (современный Тунис) в Европу, воюя за контроль над Средиземноморьем.

Античные историки — в первую очередь Полибий и Тит Ливий — писали, что в армии Ганнибала были боевые слоны, когда он пошел в поход на Рим через территории современных Франции и Испании.

Оценка их числа (и сколько из них выжили при переходе через Альпы в 218 году до н.э.) разнится: Евтропий писал, что до Италии дошли 37 слонов, а Полибий упоминает лишь 21 слона в распоряжении Ганнибала на Иберийском полуострове.

Кость, найденная в Испании, скорее всего, принадлежала слону, который скончался до перехода через Альпы.

Археологи во главе с профессором Рафаэлем М. Мартинес Санчесом обнаружили кость слона под разрушенной стеной в месте под названием Колина до лос Кемадос.

Ученые использовали радиоуглеродный анализ, чтобы оценить «возраст» кости. Результат позволил им предположить, что кость относится к периоду Второй Пунической войны (218-201 гг. до н. э.). Они также сравнили кость с костями современных слонов и степных мамонтов, чтобы определить, какому именно животному она принадлежала.

Археологи во время раскопок в 2020 году нашли также артиллерию, монеты и керамику, что послужило дополнительными доказательствами того, что перед ними — поле битвы.

«Учитывая, что эти животные — самые крупные из наземных — не водятся в Европе, их должны были перевозить на корабле», — говорят ученые. Маловероятно, что мертвых слонов тоже перевозили на кораблях. Сама кость — не обработанная, так что ее использование в качестве инструмента или просто как декоративного объекта тоже можно исключить.

Ученые полагают, что определить, к какому именно виду относился слон, останки которого они нашли, будет очень сложно.

«Эта кость вряд ли принадлежала одному из легендарных слонов, которые Ганнибал взял в поход через Альпы, но тем не мене, это, вероятно, первое материальное доказательство (которое так усердно искали европейские ученые), что боевые слоны принимали участие в Пунических войнах», — заключают археологи в своей статье.