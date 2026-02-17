Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 17. Февраля Завтра: Donats, Konstance
Доступность

Ганнибал перешел через Альпы на боевых слонах, подтвердили археологи (1)

© BBC 17 февраля, 2026 11:21

История и культура 1 комментариев

(Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ученые, судя по всему, нашли первое материальное подтверждение тому, что легендарный карфагенский полководец Ганнибал использовал боевых слонов в своем походе на Римскую республику: на юге Испании археологи откопали кость ступни слона.

Изображения Второй Пунической войны, которую Ганнибал вел против древних римлян, давно предполагали, что у него была армия боевых слонов. Однако подтверждения этому не было, пока останки животного не нашли неподалеку от Кордовы при раскопках слоев, относящихся к Железному веку.

«За вычетом изделий из слоновой кости, в Европе археологи очень редко находят останки слонов», — пишет коллектив исследователей в научной статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science: Reports.

Ганнибал считается одним из самым успешных полководцев античности. Он повел свою армию из Карфагена (современный Тунис) в Европу, воюя за контроль над Средиземноморьем.

Античные историки — в первую очередь Полибий и Тит Ливий — писали, что в армии Ганнибала были боевые слоны, когда он пошел в поход на Рим через территории современных Франции и Испании.

Оценка их числа (и сколько из них выжили при переходе через Альпы в 218 году до н.э.) разнится: Евтропий писал, что до Италии дошли 37 слонов, а Полибий упоминает лишь 21 слона в распоряжении Ганнибала на Иберийском полуострове.

Кость, найденная в Испании, скорее всего, принадлежала слону, который скончался до перехода через Альпы.

Археологи во главе с профессором Рафаэлем М. Мартинес Санчесом обнаружили кость слона под разрушенной стеной в месте под названием Колина до лос Кемадос.

Ученые использовали радиоуглеродный анализ, чтобы оценить «возраст» кости. Результат позволил им предположить, что кость относится к периоду Второй Пунической войны (218-201 гг. до н. э.). Они также сравнили кость с костями современных слонов и степных мамонтов, чтобы определить, какому именно животному она принадлежала.

Археологи во время раскопок в 2020 году нашли также артиллерию, монеты и керамику, что послужило дополнительными доказательствами того, что перед ними — поле битвы.

«Учитывая, что эти животные — самые крупные из наземных — не водятся в Европе, их должны были перевозить на корабле», — говорят ученые. Маловероятно, что мертвых слонов тоже перевозили на кораблях. Сама кость — не обработанная, так что ее использование в качестве инструмента или просто как декоративного объекта тоже можно исключить.

Ученые полагают, что определить, к какому именно виду относился слон, останки которого они нашли, будет очень сложно.

«Эта кость вряд ли принадлежала одному из легендарных слонов, которые Ганнибал взял в поход через Альпы, но тем не мене, это, вероятно, первое материальное доказательство (которое так усердно искали европейские ученые), что боевые слоны принимали участие в Пунических войнах», — заключают археологи в своей статье.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента
Важно

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента (1)

«Я тут думаю в широчайшем масштабе»: Витенбергс о праве не говорить по-русски
Важно

«Я тут думаю в широчайшем масштабе»: Витенбергс о праве не говорить по-русски (4)

«Она просто не нашла себя»: музыкант Микс Дукурс рассказал о гибели сестры
Важно

«Она просто не нашла себя»: музыкант Микс Дукурс рассказал о гибели сестры

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Бросил лыжи и ушел в лес: почему норвежец так убивался после проигрыша на Олимпиаде (1)

Важно 16:55

Важно 1 комментариев

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Читать
Загрузка

Латвия выделит еще 10 миллионов евро на поддержку Украины (1)

Новости Латвии 16:42

Новости Латвии 1 комментариев

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

Читать

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги (1)

Важно 16:38

Важно 1 комментариев

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Читать

Европу губит простой чиновник, пока Путин потирает руки: все всё понимают, но… (1)

Мнения 16:33

Мнения 1 комментариев

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

Читать

«Здоровое» овсяное молоко? В вашей чашке может быть больше, чем вы думаете! (1)

Азбука здоровья 16:27

Азбука здоровья 1 комментариев

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Читать

Это корзина на 94 евро — много или мало в ней продуктов? Соцсети рассуждают. ФОТО (1)

Важно 16:22

Важно 1 комментариев

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

Читать

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента (1)

Важно 16:16

Важно 1 комментариев

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

Читать