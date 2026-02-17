Лёд тает — и просыпается «убийца»? В пещере нашли бактерию возрастом 5000 лет, неуязвимую к 10 антибиотикам!

А из ледяной пещеры.
В румынской пещере Скаришоара исследователи извлекли бактерию, пролежавшую во льду около 5000 лет. Образец подняли из 25-метрового ледяного керна, который хранит историю примерно 13 000 лет.
Штамм получил название Psychrobacter SC65A.3.
Дальше началось самое тревожное.
Бактерию протестировали против 28 антибиотиков из 10 классов — тех самых, которые применяют при туберкулёзе, инфекциях лёгких, мочевыводящих путей, кожи и крови.
Результат? Устойчивость ко всем 10.
В том числе к триметоприму, клиндамицину и метронидазолу — препаратам, которые ежедневно используют в клиниках.
Геном тоже удивил.
Обнаружено более 100 генов, связанных с устойчивостью к антибиотикам. 11 генов потенциально способны подавлять другие бактерии, грибы и вирусы.
И почти 600 генов — с неизвестной функцией.
Этот род бактерий уже известен случаями инфекций у людей и животных.
Исследователи предупреждают: если таяние льдов высвободит такие микроорганизмы, гены устойчивости могут передаться современным бактериям. А глобальная проблема антибиотикорезистентности и без того набирает обороты.
Лёд тысячелетиями служил сейфом.
Но климат меняется.
И теперь главный вопрос звучит иначе: что ещё хранится в древнем холоде — и готовы ли мы к его «пробуждению»?