Лёд тает — и просыпается «убийца»? В пещере нашли бактерию возрастом 5000 лет, неуязвимую к 10 антибиотикам!

А из ледяной пещеры.

В румынской пещере Скаришоара исследователи извлекли бактерию, пролежавшую во льду около 5000 лет. Образец подняли из 25-метрового ледяного керна, который хранит историю примерно 13 000 лет.

Штамм получил название Psychrobacter SC65A.3.

Дальше началось самое тревожное.

Бактерию протестировали против 28 антибиотиков из 10 классов — тех самых, которые применяют при туберкулёзе, инфекциях лёгких, мочевыводящих путей, кожи и крови.

Результат? Устойчивость ко всем 10.

В том числе к триметоприму, клиндамицину и метронидазолу — препаратам, которые ежедневно используют в клиниках.

Геном тоже удивил.

Обнаружено более 100 генов, связанных с устойчивостью к антибиотикам. 11 генов потенциально способны подавлять другие бактерии, грибы и вирусы.

И почти 600 генов — с неизвестной функцией.

Этот род бактерий уже известен случаями инфекций у людей и животных.

Исследователи предупреждают: если таяние льдов высвободит такие микроорганизмы, гены устойчивости могут передаться современным бактериям. А глобальная проблема антибиотикорезистентности и без того набирает обороты.

Лёд тысячелетиями служил сейфом.

Но климат меняется.

И теперь главный вопрос звучит иначе: что ещё хранится в древнем холоде — и готовы ли мы к его «пробуждению»?





