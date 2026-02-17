Слонам поставили «контроль рождаемости»? После 30 погибших за год Таиланд пошёл на крайние меры!

Решение приняли после тяжёлого года: 30 человек погибли, 29 получили травмы. Зафиксировано более 2000 случаев уничтоженных посевов.

Слоны всё чаще выходят к людям. Фермы расширяются, леса сокращаются. Животные ищут еду — и оказываются рядом с домами.

Теперь в ход пошла вакцина американского производства. Власти получили 25 доз. Семь уже использовали в двухлетнем тесте на домашних слонах — результат сочли «обнадёживающим».

В конце января препарат впервые ввели трём диким слонам в провинции Трат. Осталось ещё 15 доз. Их планируют распределить по зонам с самым высоким уровнем конфликтов.

Важно: вакцина не останавливает овуляцию. Она лишь не даёт яйцеклетке быть оплодотворённой. Эффект продолжается до семи лет. Если не делать повторную инъекцию, слониха снова сможет размножаться.

Цифры звучат тревожно. В «горячих» регионах рождаемость у слонов достигает 8,2% в год — это более чем вдвое выше среднего по стране (3,5%). Из примерно 4400 диких слонов около 800 живут именно там, где чаще всего происходят столкновения с людьми.

Программа ограничния рождаемости у слонов вызвала споры. Слон — символ Таиланда. Его веками использовали в сельском хозяйстве и перевозках. Недавняя попытка переселения конфликтных животных в провинции Кхонкэн закончилась гибелью одного слона — и общественным возмущением.

Параллельно строят ограждения, создают дополнительные источники воды и пищи в лесах, направляют рейнджеров возвращать заблудившихся гигантов обратно в дикую природу.

Вопрос остаётся открытым.

Когда граница между лесом и полем стирается — кто должен отступить первым?