Слонам поставили «контроль рождаемости»? После 30 погибших за год Таиланд пошёл на крайние меры!

Редакция PRESS 17 февраля, 2026 13:13

Животные 0 комментариев

В Таиланде начали вакцинировать диких слонов от беременности.

Решение приняли после тяжёлого года: 30 человек погибли, 29 получили травмы. Зафиксировано более 2000 случаев уничтоженных посевов.

Слоны всё чаще выходят к людям. Фермы расширяются, леса сокращаются. Животные ищут еду — и оказываются рядом с домами.

Теперь в ход пошла вакцина американского производства. Власти получили 25 доз. Семь уже использовали в двухлетнем тесте на домашних слонах — результат сочли «обнадёживающим».

В конце января препарат впервые ввели трём диким слонам в провинции Трат. Осталось ещё 15 доз. Их планируют распределить по зонам с самым высоким уровнем конфликтов.

Важно: вакцина не останавливает овуляцию. Она лишь не даёт яйцеклетке быть оплодотворённой. Эффект продолжается до семи лет. Если не делать повторную инъекцию, слониха снова сможет размножаться.

Цифры звучат тревожно. В «горячих» регионах рождаемость у слонов достигает 8,2% в год — это более чем вдвое выше среднего по стране (3,5%). Из примерно 4400 диких слонов около 800 живут именно там, где чаще всего происходят столкновения с людьми.

Программа ограничния рождаемости у слонов вызвала споры. Слон — символ Таиланда. Его веками использовали в сельском хозяйстве и перевозках. Недавняя попытка переселения конфликтных животных в провинции Кхонкэн закончилась гибелью одного слона — и общественным возмущением.

Параллельно строят ограждения, создают дополнительные источники воды и пищи в лесах, направляют рейнджеров возвращать заблудившихся гигантов обратно в дикую природу.

Вопрос остаётся открытым.

Когда граница между лесом и полем стирается — кто должен отступить первым?

Главные новости

Важно

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Важно

«Она просто не нашла себя»: музыкант Микс Дукурс рассказал о гибели сестры

Важно

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента (1)

Бросил лыжи и ушел в лес: почему норвежец так убивался после проигрыша на Олимпиаде

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Загрузка

Латвия выделит еще 10 миллионов евро на поддержку Украины

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Европу губит простой чиновник, пока Путин потирает руки: все всё понимают, но…

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

«Здоровое» овсяное молоко? В вашей чашке может быть больше, чем вы думаете!

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Это корзина на 94 евро — много или мало в ней продуктов? Соцсети рассуждают. ФОТО

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

