Европа теплеет на 3°C: готовимся к новому климату или платим жизнями?

Редакция PRESS 17 февраля, 2026 14:21

Наука 0 комментариев

Европе советуют готовиться к миру, который станет теплее на 3°C.

Такой сценарий уже называют «катастрофическим». И речь идёт не о далёком будущем — расчёты показывают возможный рост температуры на 2,8–3,3°C к 2100 году по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Адаптация? Сейчас её называют «недостаточной» и «слишком запоздалой».

За последние годы экстремальная погода уже бьёт по континенту.

В 2021 году наводнения в долине Ар в Германии унесли 134 жизни.
В 2024 году в регионе Валенсия в Испании погибли 229 человек.
Летняя жара ежегодно убивает десятки тысяч европейцев.
Пожары прошлого года охватили больше территорий, чем когда-либо фиксировали наблюдения.

Недавно в Португалии серия беспрецедентных штормов привела к гибели как минимум 16 человек и ущербу примерно в 775 млн евро.

Эксперты подчёркивают: многие риски достигают пределов адаптации.
Сценарии советуют «тестировать стрессы» даже для ещё более высоких температурах.

Ещё двадцать лет назад считалось, что экстремальные последствия коснутся в первую очередь бедных стран.

Теперь вопрос звучит иначе.

Если Европа уже «платит цену» — готова ли она к миру, который станет ещё горячее?
 
 
 

Латвия выделит еще 10 миллионов евро на поддержку Украины

Новости Латвии 16:42

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Важно 16:38

Важно 0 комментариев

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Европу губит простой чиновник, пока Путин потирает руки: все всё понимают, но…

Мнения 16:33

Мнения 0 комментариев

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

«Здоровое» овсяное молоко? В вашей чашке может быть больше, чем вы думаете!

Азбука здоровья 16:27

Азбука здоровья 0 комментариев

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Это корзина на 94 евро — много или мало в ней продуктов? Соцсети рассуждают. ФОТО

Важно 16:22

Важно 0 комментариев

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

«Латвия — наш дом»: Вейдемане обнаружила, что у русских есть запрос на обучение латышскому

Мнения 16:15

Мнения 0 комментариев

Публицист Элита Вейдемане взяла интервью у педагога Аннии Баумане, которая учит латышскому языку представителей других национальностей. "Конечно, тех, кто действительно хочет вписаться в латышскую среду, с уважением относясь к латышской культуре, истории и языку. Анния показала видеозапись, на которой одна из её учениц по-латышски описывала фотографию: две женщины с пакетами из магазинов. Разумеется, в рассказе ученицы были ошибки, но чувствовалось, как она сама старается их исправить — подбирает правильные слова, нужные окончания, чтобы словесный узор получился ясным и чистым. «Она занимается у меня уже три года», — говорит Анния. Эти занятия даются нелегко, но Анния полна оптимизма: многие русские искренне заинтересованы в освоении латышского языка", - обнаружила Вейдемане.

Публицист Элита Вейдемане взяла интервью у педагога Аннии Баумане, которая учит латышскому языку представителей других национальностей. "Конечно, тех, кто действительно хочет вписаться в латышскую среду, с уважением относясь к латышской культуре, истории и языку. Анния показала видеозапись, на которой одна из её учениц по-латышски описывала фотографию: две женщины с пакетами из магазинов. Разумеется, в рассказе ученицы были ошибки, но чувствовалось, как она сама старается их исправить — подбирает правильные слова, нужные окончания, чтобы словесный узор получился ясным и чистым. «Она занимается у меня уже три года», — говорит Анния. Эти занятия даются нелегко, но Анния полна оптимизма: многие русские искренне заинтересованы в освоении латышского языка", - обнаружила Вейдемане.

