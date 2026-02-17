Европа теплеет на 3°C: готовимся к новому климату или платим жизнями?

Такой сценарий уже называют «катастрофическим». И речь идёт не о далёком будущем — расчёты показывают возможный рост температуры на 2,8–3,3°C к 2100 году по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Адаптация? Сейчас её называют «недостаточной» и «слишком запоздалой».

За последние годы экстремальная погода уже бьёт по континенту.

В 2021 году наводнения в долине Ар в Германии унесли 134 жизни.

В 2024 году в регионе Валенсия в Испании погибли 229 человек.

Летняя жара ежегодно убивает десятки тысяч европейцев.

Пожары прошлого года охватили больше территорий, чем когда-либо фиксировали наблюдения.

Недавно в Португалии серия беспрецедентных штормов привела к гибели как минимум 16 человек и ущербу примерно в 775 млн евро.

Эксперты подчёркивают: многие риски достигают пределов адаптации.

Сценарии советуют «тестировать стрессы» даже для ещё более высоких температурах.

Ещё двадцать лет назад считалось, что экстремальные последствия коснутся в первую очередь бедных стран.

Теперь вопрос звучит иначе.

Если Европа уже «платит цену» — готова ли она к миру, который станет ещё горячее?





