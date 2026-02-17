В информационном отчете МИД указывается, что создание Европейского центра по обеспечению устойчивости демократии является одной из мер, предусмотренных в рамках инициативы «Европейский щит демократии» для улучшения сотрудничества и координации на уровне ЕС в области защиты демократии.

Основными задачами центра станут обмен информацией, оперативное сотрудничество и укрепление потенциала. Участие стран будет добровольным, а финансирование со стороны государств пока не предусмотрено.

Латвия готова активно участвовать в работе центра, делиться своим опытом и присоединяться к тематическим группам, чтобы повысить устойчивость общества и безопасность информационного пространства.