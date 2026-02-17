Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Латвия — наш дом»: Вейдемане обнаружила, что у русских есть запрос на обучение латышскому (1)

Редакция PRESS 17 февраля, 2026 16:15

Мнения 1 комментариев

Scapix/ Tomas Griger

Публицист Элита Вейдемане взяла интервью у педагога Аннии Баумане, которая учит латышскому языку представителей других национальностей. "Конечно, тех, кто действительно хочет вписаться в латышскую среду, с уважением относясь к латышской культуре, истории и языку. Анния показала видеозапись, на которой одна из её учениц по-латышски описывала фотографию: две женщины с пакетами из магазинов. Разумеется, в рассказе ученицы были ошибки, но чувствовалось, как она сама старается их исправить — подбирает правильные слова, нужные окончания, чтобы словесный узор получился ясным и чистым. «Она занимается у меня уже три года», — говорит Анния. Эти занятия даются нелегко, но Анния полна оптимизма: многие русские искренне заинтересованы в освоении латышского языка", - обнаружила Вейдемане.

- У вас сейчас 25 учеников, которые изучают латышский. Это много или мало?

- Я ощущаю, что интерес к латышскому языку очень велик — и среди детей с молодёжью, и среди взрослых. Живу в Юрмале, в Каугури, и когда отвожу своего ребёнка в детский сад, почти везде звучит русская речь. Индивидуально я начала преподавать латышский в 2022 году — и интерес нисколько не угас. У меня есть несколько очаровательных учеников, которые со мной с самого 2022-го, и далеко не всем из них нужно сдавать экзамен по латышскому. Их мотивация другая: чувствовать себя комфортнее в обществе, в том числе на работе, где требуется знание государственного языка.

Есть люди, которым нужна только разговорная речь. Вот сегодня у меня был ученик, и мы с ним говорили обо всём на свете — самые разные ситуации, самые разные темы.

- А интерес к латышскому языку вырос после российского вторжения в Украину?

- Мне кажется, да. Волна интереса ощущалась и после решения перейти в школах исключительно на латышский язык обучения.

- Как проходят занятия?

- Есть ученики, с которыми я работаю онлайн, есть те, кто приходит ко мне домой. У меня учатся и люди, живущие за границей. Есть ученица из Москвы — ей, возможно, и не так уж необходимо знать латышский, но она всё равно в прошлом году сдала экзамен уровня B1. Ей очень нравится Латвия, она приезжает сюда, и здесь ей хочется чувствовать себя уверенно, говоря по-латышски. В ресторане она делает весь заказ по-латышски, в паспортном столе — тоже по-латышски. Это совсем не просто — учить язык, не живя каждый день в латышскоязычной среде. А она уже приближается к уровню B2.

- Значит, скоро сможет сдавать следующий экзамен.

- Для меня важно не только то, чтобы люди сдали экзамен (если он им нужен), а чтобы они могли нормально общаться с латышами. Поэтому на каждом занятии мы разговариваем: разыгрываем диалоги, описываем картинки. Фразы оседают в голове, со временем становятся родными. Я переписывалась с одной парой: они писали мне по-русски, а я переводила им на латышский — так им было легче усваивать грамматику.

- По-моему, латышский язык — язык трудный: склонения, роды, широкие и узкие «е», интонации, долгота гласных, слова, одинаково пишущиеся, но с разным значением…

- Конечно, мои ученики говорят: тяжёлый язык. Но я стараюсь проводить параллели между латышским и русским. У меня была ученица из Испании — общим у нас был только английский, и там сходства находить было гораздо сложнее. А между латышским и русским параллели есть — хотя бы в порядке слов в предложении, например.

Часто спотыкаются на долготе: «lupa» и «lūpa», «tas» и «tās». Единственное, что по-настоящему просто: в латышском языке ударение почти всегда падает на первый слог.

- А не бывало ли у ваших учеников чувства неловкости или стыда, когда они заходили, скажем, в магазин: вот сейчас скажу что-то не так — и надо мной будут смеяться?

- У взрослых людей часто возникает такой барьер неловкости, а дети обычно не стесняются. Взрослые, уже занявшие какое-то положение в обществе, боятся показаться смешными. Поэтому я на своих занятиях стараюсь создать такую атмосферу, в которой человек раскрепощается. Одна ученица рассказывала: была в поликлинике, стояла в очереди к регистратуре, набралась смелости и заговорила по-латышски. Сотрудница регистратуры, услышав акцент, тут же перешла на русский. Меня это злит: нужно позволять русскоязычным говорить по-латышски! Как иначе они выучат язык? Человек собрался с духом, начал говорить по-латышски — так дайте же ему это делать!

Другая ученица слушает латышские песни. Неизвестное слово — записывает, потом мы разбираем. Люди, которые по-настоящему хотят выучить язык, сами находят примеры для перевода и понимания. И им нужно помогать, чтобы мотивация не угасла.

- Как это организовано — есть групповые занятия и индивидуальные?

- Есть и бесплатные группы. Бывает, что из групп приходят ко мне на индивидуальные занятия. В группах занятия идут по три часа — для меня это очень утомительно, я не вижу в этом смысла. Мои занятия длятся 60 минут. Час — это идеально впору. Людям гораздо больше нравится индивидуальный подход. Есть учебники Латвийского агентства латышского языка «Laipa», но я и сама составляю программы.

- Не случалось ли, чтобы человек пришёл на одно занятие и сказал: нет, мне это не нужно, больше не приду?

- В моей практике такого не было. Бывает, что человек сдаёт A2 и дальше не продолжает — это был его предел, его цель. У нас есть ещё разговорный клуб, где мы просто беседуем. Если предложение или слово неправильное — разбираем. Конечно, акцент слышно. Та женщина из России, о которой я уже говорила, начинала с нуля, а теперь читает текст и всё понимает. Да, на экзамене неправильное окончание — это ошибка, но я своим ученикам говорю: я же вас понимаю. А это и есть главная функция языка — общение. Поэтому на занятиях я так много думаю об атмосфере, чтобы вдохновлять их учиться. Ведь язык — это не только грамматика, это общение между людьми.

- Меняется ли отношение русскоязычных к латышам, когда они начинают учить латышский язык?

- У всех моих учеников отношение к латышам очень доброжелательное. С людьми, которые приходили бы с неприятием, я просто не смогла бы работать. От них я слышу: «Латвия — наш дом», «Я хочу, чтобы меня понимали». Чувствую, что они заинтересованы, что читают что-то по-латышски. Одна моя ученица слушает интервью с детским врачом-реаниматологом Петерисом Клявой — по-латышски. Не понимает — разбираем вместе. В книжных магазинах есть книги, где на одной странице текст по-английски, на соседней — по-латышски. Жаль, что нет таких же — на латышском и русском параллельно. Тогда я советую брать книгу, которую уже читали по-русски, и рядом класть — её латышский перевод. Советую смотреть фильмы, например, на Лиго посмотреть «Лимузин цвета яновой ночи». Им очень понравилось!

- Куда идут те, кто хочет сдавать экзамен по латышскому языку?

- Они идут в Государственный центр содержания образования — там проходит этот экзамен. Учебники агентства «Laipa» как раз выстроены так, чтобы было понятно, что именно нужно освоить. Перед экзаменом мы кратко повторяем все вопросы. И мне радостно встречать позитивных, мотивированных людей, которые хотят учить латышский язык.

