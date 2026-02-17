Минус 32: в Латвии мороз побил даже европейский рекорд

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), предыдущая самая низкая температура воздуха, зафиксированная в стране 17 февраля, составляла -30,5 градусов в 1979 году в Мерсрагсе.

На других станциях наблюдения LVĢMC температура воздуха в 5 утра колебалась от -9,3 градуса на Колке и -10,8 градуса в порту Вентспилса до -25 градусов в Сталгенесе и Зосени и -25,6 градуса в Мадоне.

Согласно информации от «Latvijas Valsts ceļu» (Латвийские государственные дороги), самая низкая ночная температура составила 29 градусов на трассе А6 между Даугавпилсом и Ливани; в большинстве районов Латгале были зафиксированы температуры от -26 до -28 градусов.

Легкий восточный, юго-восточный ветер. Местами туман и иней. Качество воздуха хорошее в Курземе, в остальных районах страны — от умеренного до плохого.

В основном ясно, на крайнем востоке страны облачно. Значительных осадков не ожидается.

В Риге ясное утро, дует слабый юго-восточный ветер, температура воздуха колеблется от -13 градусов в центре города до -20 градусов на окраинах.

Максимальная температура воздуха в понедельник в зоне наблюдения LVĢMC колебалась от -2,1 градуса на Колке до -8,6 градуса в Дагде.

Самая высокая температура воздуха в Европе 16 февраля составила +26 градусов в восточной Испании и южной России. Самая низкая температура воздуха во вторник вечером составила -32 градуса в Латвии.

По прогнозам синоптиков, во вторник в Латвии будет преимущественно солнечно, местами облачно в Латгале и Видземе.

Значительных осадков не ожидается. В Курземе будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

Днём температура воздуха поднимется до -4–9 градусов.

В Риге ожидается солнечная погода, ветер восточный или юго-восточный, от слабого до умеренного, температура воздуха достигнет -6 градусов.

Погодные условия определяются антициклоном. Атмосферное давление на уровне моря составляет 1013-1018 гектопаскалей.