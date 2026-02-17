Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Минус 32: в Латвии мороз побил даже европейский рекорд

© LETA 17 февраля, 2026 12:01

Новости Латвии 0 комментариев

Рано утром во вторник на метеорологической станции Даугавпилс, расположенной на востоке города недалеко от водохранилища Ругели, температура достигла 32 градусов Цельсия, что является самым холодным утром в Европе и новым рекордом для Латвии 17 февраля.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), предыдущая самая низкая температура воздуха, зафиксированная в стране 17 февраля, составляла -30,5 градусов в 1979 году в Мерсрагсе.

На других станциях наблюдения LVĢMC температура воздуха в 5 утра колебалась от -9,3 градуса на Колке и -10,8 градуса в порту Вентспилса до -25 градусов в Сталгенесе и Зосени и -25,6 градуса в Мадоне.

Согласно информации от «Latvijas Valsts ceļu» (Латвийские государственные дороги), самая низкая ночная температура составила 29 градусов на трассе А6 между Даугавпилсом и Ливани; в большинстве районов Латгале были зафиксированы температуры от -26 до -28 градусов.

Легкий восточный, юго-восточный ветер. Местами туман и иней. Качество воздуха хорошее в Курземе, в остальных районах страны — от умеренного до плохого.

В основном ясно, на крайнем востоке страны облачно. Значительных осадков не ожидается.

В Риге ясное утро, дует слабый юго-восточный ветер, температура воздуха колеблется от -13 градусов в центре города до -20 градусов на окраинах.

Максимальная температура воздуха в понедельник в зоне наблюдения LVĢMC колебалась от -2,1 градуса на Колке до -8,6 градуса в Дагде.

Самая высокая температура воздуха в Европе 16 февраля составила +26 градусов в восточной Испании и южной России. Самая низкая температура воздуха во вторник вечером составила -32 градуса в Латвии.

По прогнозам синоптиков, во вторник в Латвии будет преимущественно солнечно, местами облачно в Латгале и Видземе.

Значительных осадков не ожидается. В Курземе будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

Днём температура воздуха поднимется до -4–9 градусов.

В Риге ожидается солнечная погода, ветер восточный или юго-восточный, от слабого до умеренного, температура воздуха достигнет -6 градусов.

Погодные условия определяются антициклоном. Атмосферное давление на уровне моря составляет 1013-1018 гектопаскалей.

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

