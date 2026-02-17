Бесплатный шинкансэн? Япония готова возить туристов по стране за свой счёт

Япония усиливает туристическую кампанию и готова субсидировать поездки на скоростных поездах, чтобы путешественники не застревали только в Токио и Киото.

Речь идёт о билетах на шинкансэн — знаменитые «поезда-пули». Власти префектуры Кагошима планируют компенсировать стоимость поездки, например, по маршруту Хаката — Кагосима-Тюо. Обычно такой билет стоит более 11 000 иен.

Изначально программа ориентирована на туристов из Южной Кореи, Тайваня, Китая и Гонконга. Цель — направить поток в регионы и поддержать местные экономики.

Это часть более широкой стратегии: Япония намерена привлечь 60 миллионов иностранных туристов к 2030 году.

Кроме поездов, в стране уже давно действуют специальные тарифы на внутренние авиаперелёты для иностранных гостей. Японские авиакомпании предлагают туристические билеты по фиксированной сниженной цене на рейсы внутри страны — что делает перелёт, например, из Токио на Окинаву или в Хоккайдо заметно доступнее стандартных тарифов.

Таким образом, туристу предлагают не только увидеть столицу, но и доехать до вулканов Кагосимы, снежных курортов Хоккайдо или тропических пляжей Окинавы.