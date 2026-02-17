Почему заносит фуры: полиция зафиксировала превышение груза по весу на 17 тонн! (ФОТО)

Вечером 11 февраля сотрудники Государственной полиции в Кекавском районе, проводя контроль фактической массы транспортного средства, обнаружили, что фактическая масса лесовоза «SCANIA» с литовским регистрационным номером составляет 69 492,5 кг. Учитывая, что во время проверки было предъявлено разрешение на перевозку негабаритных и тяжеловесных грузов, допустимая фактическая масса транспортного средства была превышена на 17 492,5 кг.

В то же время в Земгале еще у двух грузовиков с литовскими регистрационными номерами было установлено превышение допустимой фактической массы транспортного средства. Учитывая, что оба перевозчика не имели разрешения на перевозку негабаритных и тяжеловесных грузов, в одном случае было установлено, что фактическая масса транспортного средства составляла 33 535 кг, что превышает допустимую фактическую массу транспортного средства на 8535 кг, а во втором случае масса лесовоза, фактическая масса которого составляла 48 972,5 кг, превышала допустимую на 8972,5 кг.

Во всех случаях Государственная полиция возбудила административные дела о нарушениях как в отношении водителей транспортных средств, так и в отношении предприятий.

фОТО: Госполиция