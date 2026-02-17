«А сейчас мы ищем каких-то виноватых и врагов там, где их нет, не смотрим вперед. Этому мы так и не научились. Мы слишком малы, чтобы быть одни. Нужно уметь искать не врагов, а союзников. И, двигаясь вперед, мы приняли многое, что другие даже не собираются делать. Например, в вопросе отмывания денег мы зашли так далеко, что это уже просто глупость.

Можно гордо говорить — капитальный ремонт! Но если мы перекрываем кислород собственным предпринимателям, то оказываемся там, где есть. И образование — это то, что мы должны понимать как жизненную необходимость. Не военные вещи, не железо войны, а наши головы — вот с чем мы выживем».

Это очень перекликается с интервью экс-премьера Латвии Лаймдоты Страуюмы в том же цикле передач, в котором он призвала нас всех «поумнеть» (и заявившей при этом, что представления 1990-х о Латвии как о "мосте между Востоком и Западом" или о "банковском рае" оказались ошибочными - вот и всё её "поумнение"). Но разница все же заметна невооруженным глазом. Страуюме на ее призыв поумнеть так и хочется ответить: только после вас, мадам.

Высказывания же Берзиньша вызывают лишь легкую грусть из серии: что же вы раньше молчали г-н президент, когда еще были президентом?..