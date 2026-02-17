Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В 1990-е мы оттолкнули многих людей, надо было по другому с негражданами: экс-президент (1)

Редакция PRESS 17 февраля, 2026 15:21

Важно 1 комментариев

«Если вернуться к девяностым, то есть одна вещь, которую мы не довели до конца. Это было время подъема, когда люди хотели строить что-то новое, а мы непростительно многих из них оттолкнули. И сегодня видим последствия этих действий. Иначе нужно было решать вопрос гражданства, потому что это основа государства, – заявил экс-президент Латвии Андрис Берзиньш В беседе из цикла "Латвия 2035".

«А сейчас мы ищем каких-то виноватых и врагов там, где их нет, не смотрим вперед. Этому мы так и не научились. Мы слишком малы, чтобы быть одни. Нужно уметь искать не врагов, а союзников.  И, двигаясь вперед, мы приняли многое, что другие даже не собираются делать. Например, в вопросе отмывания денег мы зашли так далеко, что это уже просто глупость.

Можно гордо говорить — капитальный ремонт! Но если мы перекрываем кислород собственным предпринимателям, то оказываемся там, где есть. И образование — это то, что мы должны понимать как жизненную необходимость. Не военные вещи, не железо войны, а наши головы — вот с чем мы выживем».

Это очень перекликается с интервью экс-премьера Латвии Лаймдоты Страуюмы в том же цикле передач, в котором он призвала нас всех «поумнеть» (и заявившей при этом, что представления 1990-х о Латвии как о "мосте между Востоком и Западом" или о "банковском рае" оказались ошибочными - вот и всё её "поумнение"). Но разница все же заметна невооруженным глазом. Страуюме на ее призыв поумнеть так и хочется ответить: только после вас, мадам.

Высказывания же Берзиньша вызывают лишь легкую грусть из серии: что же вы раньше молчали г-н президент, когда еще были президентом?..

«Я тут думаю в широчайшем масштабе»: Витенбергс о праве не говорить по-русски
Важно

«Я тут думаю в широчайшем масштабе»: Витенбергс о праве не говорить по-русски (4)

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента
Важно

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента (1)

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги
Важно

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Бросил лыжи и ушел в лес: почему норвежец так убивался после проигрыша на Олимпиаде (1)

Важно 16:55

Важно 1 комментариев

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Латвия выделит еще 10 миллионов евро на поддержку Украины (1)

Новости Латвии 16:42

Новости Латвии 1 комментариев

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги (1)

Важно 16:38

Важно 1 комментариев

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Европу губит простой чиновник, пока Путин потирает руки: все всё понимают, но… (1)

Мнения 16:33

Мнения 1 комментариев

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

«Здоровое» овсяное молоко? В вашей чашке может быть больше, чем вы думаете! (1)

Азбука здоровья 16:27

Азбука здоровья 1 комментариев

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Это корзина на 94 евро — много или мало в ней продуктов? Соцсети рассуждают. ФОТО (1)

Важно 16:22

Важно 1 комментариев

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента (1)

Важно 16:16

Важно 1 комментариев

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

