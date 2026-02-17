Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Их не жалко!» Мамыкин предложил бить по Латвии, Шлесерс — лишить его гражданства (1)

Редакция PRESS 17 февраля, 2026 16:11

Важно 1 комментариев

"Bывший латвийский журналист и депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин призывает Россию бомбить страны Балтии! Считаю, что Мамыкин этим заявлением перешел все красные линии, призывая убивать людей в Балтии! Призываю латвийский Сейм принять решение о лишении Мамикина гражданства", - написал на своей странице ФБ лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс. 

Поводом послуджило выступление Мамыкина на телеканале "Россия" обсуждали ситуацию вокруг намерений США установить контроль над Гренландией. Андрей Мамыкин, в 2023 году уехавший в Россию, заявил: "Раскол в политических элитах в Европейском союзе продолжается. Мне все это нравится. Пусть они умрут. Нужно запасаться попкорном и тихонько смотреть. Нельзя прощать. Если уже тренироваться "Орешником", без боеголовки, только с кинетическим ударом, давайте ударим по Прибалтике. Их не жалко".

В 2024 году отдел международного сотрудничества Генеральной прокуратуры выдал европейский ордер на арест Мамыкина, обвиняемого в прославлении и оправдании военных преступлений, совершенных государством-агрессором в Украине.

29 сентября 2023 года Служба государственной безопасности (СГБ) возбудила против него уголовное дело по части 1 статьи 74 Уголовного закона за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.

21 сентября 2023 года в эфире российской телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" Мамыкин заявил, что Россия "делает в Украине великое, святое дело".

Самое суровое наказание за подобное преступление, предусмотренное Уголовным законом, - лишение свободы на срок до пяти лет.

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента (1)

«Я тут думаю в широчайшем масштабе»: Витенбергс о праве не говорить по-русски (4)

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Бросил лыжи и ушел в лес: почему норвежец так убивался после проигрыша на Олимпиаде (1)

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Латвия выделит еще 10 миллионов евро на поддержку Украины (1)

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги (1)

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Европу губит простой чиновник, пока Путин потирает руки: все всё понимают, но… (1)

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

«Здоровое» овсяное молоко? В вашей чашке может быть больше, чем вы думаете! (1)

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Это корзина на 94 евро — много или мало в ней продуктов? Соцсети рассуждают. ФОТО (1)

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента (1)

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

