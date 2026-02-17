Поводом послуджило выступление Мамыкина на телеканале "Россия" обсуждали ситуацию вокруг намерений США установить контроль над Гренландией. Андрей Мамыкин, в 2023 году уехавший в Россию, заявил: "Раскол в политических элитах в Европейском союзе продолжается. Мне все это нравится. Пусть они умрут. Нужно запасаться попкорном и тихонько смотреть. Нельзя прощать. Если уже тренироваться "Орешником", без боеголовки, только с кинетическим ударом, давайте ударим по Прибалтике. Их не жалко".

В 2024 году отдел международного сотрудничества Генеральной прокуратуры выдал европейский ордер на арест Мамыкина, обвиняемого в прославлении и оправдании военных преступлений, совершенных государством-агрессором в Украине.

29 сентября 2023 года Служба государственной безопасности (СГБ) возбудила против него уголовное дело по части 1 статьи 74 Уголовного закона за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.

21 сентября 2023 года в эфире российской телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" Мамыкин заявил, что Россия "делает в Украине великое, святое дело".

Самое суровое наказание за подобное преступление, предусмотренное Уголовным законом, - лишение свободы на срок до пяти лет.