Кухня была такой, а стала…(ФОТО): простые, но важные советы дизайнера

Татьяна из Риги преобразила свою квартиру собственными силами – сама красила, ремонтировала и воплотила в жизнь отличные идеи по оформлению. Единственным помещением, которое еще ждало перемен, была кухня – очень маленькая и раньше не очень практичная. В течение полутора лет здесь была мини-кухня как практичное и временное решение. Самые большие проблемы на кухне были связаны с ограниченной рабочей поверхностью и открытыми шкафчиками, которые создавали визуальный шум и ухудшали эстетику помещения.

Важные детали, которые надо учитывать в процессе планирования

При планировании кухни важно обращать внимание на каждую мелочь – точные размеры, контуры помещения и другие его элементы, такие как потолочные светильники или подоконники. Если эти детали не учтены, то конечный результат иногда оказывается не такой, как планировалось. Например, если неточно оценено положение потолочной лампы относительно дверцы шкафчика в открытом положении, то при установке кухни может оказаться, что лампа ограничивает полное открытие шкафчика.

“В планировке любой кухни важна модульная и регулируемая мебель. Шкафы с регулируемыми ножками и настенные направляющие помогут приспособиться к неровностям полов и стен. В небольших кухнях следует использовать всю доступную высоту – пространство над уровнем глаз и под рабочей поверхностью. Поэтому особенно подходят высокие шкафы до потолка, а также узкие выдвижные напольные шкафы, которые можно разместить между кухонной техникой или в торцевой зоне кухни“, – говорит дизайнер интерьеров IKEA Иева Бука.

Не менее важно тщательно спланировать коммуникации еще до начала преобразований. Рекомендуется предусмотреть электрические розетки не только над рабочей поверхностью, но и внутри шкафов – например, для посудомоечной машины, фильтра для воды, варочной панели, духовки или кофемашины.

На кухне предпочтительнее выдвижные ящики

“Самыми большими изменениями на этой кухне стали настенные шкафчики, которые создали дополнительное пространство для хранения вещей и придали помещению более аккуратный и продуманный общий вид. Если раньше кухня была минимально оборудована, то теперь это полноценная кухня со шкафчиками и встроенной бытовой техникой. Особенно хорошо, что на таком небольшом пространстве удалось найти место для разной техники - посудомоечной машины, духовки и варочной панели“, – говорит дизайнер интерьеров И. Бука.

Она отмечает, что иногда целесообразнее выбрать дополнительные шкафчики и придерживаться более простых решений в плане фасадов или ручек. Если позволяет бюджет и расположение коммуникаций, особенно удобным решением станут выдвижные ящики под раковиной, которые облегчат сортировку отходов. Также стоит рассмотреть дополнительные ящики или контейнеры для депозитной тары – это поможет делать на кухне продуманный и устойчивый выбор.

Органайзеры рекомендуются в каждой кухне

На каждой кухне рекомендуется планировать продуманные решения для хранения и организации пространства, чтобы сделать его практичным, логично структурированным и визуально спокойным. Упорядоченная кухня доставляет больше удовольствия и при готовке, и при приеме пищи.

Дизайнер интерьеров рекомендует использовать многофункциональные контейнеры для хранения остатков еды или открытых продуктов, тем самым сокращая пищевые отходы и сохраняя продукты свежими дольше. Вращающийся поднос, на который удобно размещать продукты и банки, прозрачные коробки для хранения продуктов сделают холодильник более обозримым – вы сможете гораздо быстрее и удобнее находить то, что вам нужно, если у каждой вещи будет свое место.

Для внутренней организации шкафов и выдвижных ящиков пригодятся подставки для тарелок, которые помогают защитить посуду от растрескивания, а также вставки для полок, которые позволяют максимально эффективно использовать доступное пространство в шкафах. Если вы склонны хранить кастрюли и сковородки друг на друге, подумайте об использовании защитной прокладки между ними, чтобы защитить поверхности. Она изготовлена ​​из переработанного полиэстера и помогает защитить сковородки от царапин во время хранения.

Стоит также подумать о хранении крышек от кастрюль и сковородок – нередко место используется нецелесообразно, когда крышки хранятся в разных местах в ящиках и шкафах. Специальный органайзер для крышек поможет поддерживать порядок и сделает содержимое ящика более наглядным, а необходимые предметы всегда будут под рукой. Это решение можно использовать и для хранения других предметов, например, крышек от контейнеров, что позволит еще более упорядочить кухню.